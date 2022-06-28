隨著疫情趨緩，台中新社商圈迎接暑假旅遊旺季的到來，加上新社得天獨厚的環境優勢，讓許多職人在此駐足深根。為了讓遊客體驗更深度的遊程，新社近年來導入「職人村」概念，以職人為主題進行導覽、解說、體驗，以遊程串聯新社各家優秀職人店家，要讓從未到訪過的新遊客，對新社旅遊耳目一新！

台中市新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民表示，台中新社擁有令人稱羨的自然條件與舒適怡人的氣候，獨特的河階地形造就出多元的地理景觀與生態物種，這裡有一群夢想的職人，將才華及專長在這片土地上發揮，將心中的夢想在這片土地上實現，因此造就了現在台中市新社區休閒農業導覽發展協會（新社商圈）、成為台中重點觀光山城的地位，以及擁有「台中後花園」的美譽，新社商圈發展近20年來，已擁有完善的組織運作模式及品牌系統，是商圈發展的極大優勢。

林昌民進一步表示，近年來新社商圈將「職人村」概念導入，如新社「百菇莊」，將香菇種植與循環經濟結合，推廣食農教育導覽體驗；「菇菇部屋」的在地食材料理，用產地最新鮮的食材，搭配出最符合四季味蕾的菇菇饗宴。

此外，「鳳梨學堂」將新社在地食材零距離的端上大地餐桌料理，結合彩色紅龜粿DIY等體驗活動，以互動食農教育的方式得到更多有趣的體驗；「山沐斯達」種植及烘焙咖啡的專業技術、「千樺花園餐廳」對於食材原產地的堅持、「劦陶宛陶藝民宿」將藝術融入民宿中，這些專業的職人，在專業領域上富有涵養及專業知識，每位職人如同新社的行動字典。

原本為一級產業的香菇園，如「阿亮香菇園」、「百菇莊」等，導入香菇導覽服務、改善經營店面，成為休憩農場。「阿亮香菇園」負責人侯文亮表示，遊客在新社不僅能買到優質的香菇，還能從各種菇類的採栽、學習菇類的知識，或透過DIY的方式，加深遊客的新社旅遊記憶。

與白冷圳相鄰的「安妮公主花園」，20多年來在園區內種植了多達52種以上的香草植物，隨手捻來幸福草香味，每一片葉子都綻放迷人的香，園區從香草植物的認識，運用香草來入菜，用香草做出一道道佳餚與茶飲，滿足遊客的味蕾。

「安妮公主花園」負責人林昌民說，受到疫情影響，戶外婚宴大受歡迎，「安妮公主花園」下半年的戶外婚宴訂單滿檔，每場婚宴平均宴客人數約達150～200人，預算約在30～50萬元；隨著暑假親子遊旺季的到來，林昌民說，「安妮公主花園」準備好了，歡迎遊客來新社體驗職人遊程！

新社山城中，富饒的蔬果產業與純淨的水源，遊客可以聽到「五柳莊」負責人王國豐如何融合傳統醋飲釀造與現代健康訴求，運用有機水果、中藥材和花草植物作為材料，以「品醋文化」作為發展，釀造出梅子醋、鳳梨醋、檸檬醋、牛蒡醋、老松醋、加味四物醋等16種健康醋飲；「五柳莊」雅緻復古的擺設，讓顧客感受心靈的沉澱與平靜，期望每位來到五柳莊的顧客，感受到品酒會醉，品醋會陶醉。