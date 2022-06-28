32歲好萊塢女星艾瑪華森（Emma Watson）因演出《哈利波特》（Harry Potter）電影系列的「妙麗」一角走紅全球，她今年初才在特別節目裡跟其他班底重回片廠回憶當年，最近卻傳出艾瑪華森不願回歸《哈利波特》系列電影，因為與歧視跨性別者的JK羅琳（J.K. Rowling）理念不合，因此片商得要在兩者之中做抉擇。

根據外媒《Giant Freakin Robot》報導，除非JK羅琳完全不參與《哈利波特》系列衍生作品，艾瑪華森才會願意重新演出「妙麗」這個角色，雖然她並未明確地表明跟JK羅琳不合的原因，但外界一下就猜到跟JK羅琳近年歧視跨性別族群有關，她堅稱動過變性手術的女性和自然生理的女性不算同類，激進的言論受到大量網友的抨擊，連《哈利波特》系列男主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）都表示很像「跟自家長輩意見不合」。

身為聯合國婦女權能署親善大使、致力推廣性別平等的艾瑪華森，當然更難以忍受JK羅琳的理念，導致不願意參與有關《哈利波特》系列的作品。消息傳出後，掀起兩派人馬筆戰，挺JK羅琳的網友批評艾瑪華森忘恩負義，若沒有JK羅琳寫出的《哈利波特》小說，哪可能衍生出後續的電影系列，艾瑪華森更不可能因為「妙麗」竄紅、進而賺進大量錢財。

聲援艾瑪華森的網友則認為，艾瑪華森的做法維持一貫的形象和理念，且不是只有她一人公開反駁JK羅琳，《哈利波特》的眾多主要演員也有出聲，但外界似乎都只針對艾瑪華森。《哈利波特》家變風波越演越烈，目前大家都未能達成共識，讓片商相當頭痛，因為勢必得要做出取捨。