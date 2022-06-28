《盧秀芳辣晚報》

外傳衛福部長陳時中確定要代表民進黨參選台北市長，中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(28日)派出記者，針對「陳時中將代表民進黨參選台北市長，你覺得？」進行街訪，街訪顯示台北市民有支持、有反對，但是反對的稍微比較多，有人說「陳時中落跑囉」、「3+11我負責，負責到去選舉了」。

《盧秀芳辣晚報》28日派出記者街訪，有位先生受訪時直接酸陳時中：「他不是只會喝酒，還有唱歌嗎？」一位正妹則表示，「希望不選上比較好，防疫後面沒有做得很好」。還有一位民眾甚至直言，「陳時中不太適合當市長，防疫後面就好像有點隨便做了，就是防疫做不好」。

也有位正妹表示，「陳時中想選就去選，又不一定會上」。另有老伯覺得，「陳時中要選可以啊，他比較穩重。台北市是首都，要選一個比較穩重的，可以帶領團隊」。還有民眾認為「陳時中可以做更有能力的事」、「林佳龍哭哭，他很可憐，他一直說要選，最後派陳時中出來」。

另外，陳時中若去選台北市長，指揮中心就沒人了？一位正妹對此表示，「指揮官換一個，看會不會比較好」。不過，也有民眾認為，「現在也不需要指揮中心，他每天報那個東西，也沒什麼功能，就是每天兩點報一下」。

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