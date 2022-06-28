中市第二市場魯肉飯攤爆口角鬥毆，現場混戰桌椅亂飛導致1死4傷，來自桃園惡煞將31歲黃男當場打死，檢察官會同法醫相驗發現，黃的胸及肩部有2處穿刺傷，但據了解，監視影像未見「刀影」，也未查扣到兇刀。檢方與法醫今天進一步解剖發現，有1處穿刺傷自腋下深入胸腔，並傷及臟器，疑為致死主因，已採樣送法醫研究所鑑驗。

來自桃園幫派7名惡煞到中市尋友，到夜店狂歡到清晨6時許，到中市第二市場知名的魯肉飯攤吃早餐，遇到黃男等5人聚餐喝酒後也到場用餐，桃園人馬有人誤認黃是熟識，因認錯人發生口角種下芥蒂，再因懷疑黃打電話「撂人」爆鬥毆，現場陷入混戰，桌椅齊飛，桃園人馬甚至連工業電風扇都拿來砸人。

檢警勘驗小吃店內監視影像，惡煞陣營10人約有4至5人動手施暴，但也不乏有人企圖勸阻，但影像中卻未見「刀影」，一干人打人後開車逃逸。經檢警積極查緝，在場涉案桃園一方已全部落網，共逮相關嫌犯14人，涉案人供詞避重就輕，推諉卸責。

據了解，目前遭羈押禁見的游男與28日落網的林男等4人都設有動手打人重嫌，檢警將漏夜偵訊進一步釐清案情。

檢方會同法醫相驗、進行解剖調查，黃男全身多處傷痕，據了解，初步發現其中1處穿刺傷自腋下深入胸腔，並傷及臟器，造成氣、血胸，疑為致命主因，法醫已採樣送法醫研究所檢驗。

至於被害人穿刺傷是如何造成，究竟是現場有人攜刀行兇？或是外傳行兇人攜帶俗稱藏於皮帶的皮帶刀犯案？還是店內的工業電風扇砸損後尖銳零件成為殺人兇器？諸多疑點仍待釐清，檢警已將逞凶惡煞全逮到案，尚待檢警進一步追查，釐清案情。