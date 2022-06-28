2022年轉眼之間就過了一半，過去因為疫情關係，許多人賺不到錢、事業停擺，日子也不好過，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，7月起財氣高漲，只要把握住機會，事業就能乘風破浪、勢不可擋，先前的努力終將有好的回報。

▍生肖猴

生肖屬猴的人生性樂觀，相處時總給人如沐春風的感覺，隨著7月到來，受到吉星相助，屬猴者橫財勢不可擋，連帶運勢也風生水起。不過值得注意的是，健康方面要多留意關節疼痛的問題，整體上也會容易感覺疲累，不妨透過按摩舒緩，平時也要多鍛鍊身體，打造健康體魄。

▍生肖兔

生肖屬兔的人受到吉星庇佑，7月起，鴻運從四面八方不斷迎來，不止帶旺財運，數錢數到手軟；往後3個月，事業上也有突破性的進展，過去的辛勤付出在這一刻終將得到回報。不過值得注意的是，與重要對象打交道時，務必做到三思而後行，避免好事多磨。

▍生肖龍

生肖屬龍的人步入7月之後，受到吉星庇佑，有望擺脫過往正財運差、賺錢賺得特別吃力的窘境，如今風水輪流轉，只要好好把握機運，就能擺脫逆境，橫財不斷，大幅改善家庭的經濟狀況。不過值得注意的是，任何合約都要謹慎處理，避免遭人暗算而後悔莫及。