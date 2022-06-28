國立臺灣海洋大學與台灣元宇宙開拓者XRSPACE宣布，攜手打造全球第一所海洋元宇宙大學，並於6月28日正式上線，海大將在元宇宙分校規劃系列語言學習、數位創作及各系所特色應用元宇宙課程。

XRSAPCE與海大共同表示，XRSPACE以支援跨平台、多人即時互動的GOXR，為海洋大學校園打造元宇宙分校，展現海大以海洋為主體、全球最完整海洋特色院所，每一個系所皆具備不同領域海洋專業，七大學院院長以數位虛擬分身，向元宇宙訪客介紹學院及系所特色。

XRSPACE董事長兼執行長周永明表示，很高興能以海大校友身分，協助母校建立全世界第一所海洋永續為主軸的元宇宙大學，教育一直是元宇宙技術最大應用之一，XRSPACE 持續思考如何翻轉教育生態，以提供學生更身臨其境的學習空間，此次與海洋大學合作，除創建元宇宙學習空間外，海大學生也能實際透過參與元宇宙建置與各類活動，理解元宇宙技術及其應用內涵，藉此培養海大學生科技實力。

海洋大學將透過沉浸式的體驗、促進海洋永續行動，後續更將發展元宇宙講堂，將實際教育課程躍上元宇宙，打造高互動性的虛擬科技課堂，海大社團學生可利用元宇宙，舉辦各類社團活動、跨校聯誼、交流研習，海大學生也有機會與XRSPACE產學合作，至新創企業學習相關元宇宙技術，未來XRSPACE旗下音樂元宇宙PartyOn也會加入海大元宇宙世界，協助學生用音樂互動體驗生活。