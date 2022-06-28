中天新聞主播張若妤外型甜美氣質出眾，私底下也是超會穿搭的女神級網美；日前她尺度大開穿比基尼將美背全露，罕見性感出鏡電暈粉絲紛喊：「這不是若妤」、「請保持正面」。張若妤平時也喜歡PO搞笑文，她今(28日)貼出一則「桃園三結義」的笑話，沒想到留言區意外扯出藝人「伍佰」（吳俊霖）的名號，趣味互動笑翻網友。

張若妤今(28日)貼出暢遊台北古蹟的美照，並分享一則笑話寫道：「桃園三結義那天，張飛看著自己寫的字，轉頭對關羽說：『我字好醜』，於是關羽對張飛說：『好醜你好，我字雲長』...天氣太熱不知道要寫什麼，只好發笑話一則」，趣味的發文引起粉絲們莞爾。

「桃園三結義」是古典小說《三國演義》的橋段，史書裡的劉備雖然把關羽、張飛視同親如兄弟，但並未有三人義結金蘭的明確記載；依照《三國演義》書中所改編，張飛「字翼德」，以此與關羽「字雲長」相呼應，似有左右手輔助劉備在亂世雄飛的意味；但事實上，張飛其實「字益德」，「翼」與「益」音同但字不同，這個美麗的誤會就此訛傳了幾百年。

張若妤發的三國梗笑話引粉絲莞爾，而網友的創意回文又更爆笑。（圖／取自張若妤臉書）

張若妤的趣味貼文引發網友共鳴，粉絲打趣回：「這個冷度只能降3度C」，若妤笑說：「也不錯啦」；沒想到這則微冷笑話拋磚引玉，釣出有才網友神回覆：「劉備字玄德，伍佰呢？伍佰字心得」，若妤大笑回：「你怎麼把我下一篇要發的先po出來了」；還有人繼續玩三國梗結合日漫《航海王》KUSO說：「魯肅兄，近來可好？‘’尚好 尚好‘’那魯夫人呢？＂我想，他正在偉大的航道＂」，留言區一片爆笑歡樂互動。