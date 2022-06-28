中市魯肉飯攤命案，警方日前已逮10人，繼在桃園破獲毒品分裝廠後，28日再逮逞凶4嫌。（陳淑芬攝）

中市魯肉飯攤命案，警方日前已逮10人，繼在桃園破獲毒品分裝廠後，28日再逮逞凶4嫌。（陳淑芬攝）

桃園黑幫林男等人日前到中市魯肉飯攤吃早餐，僅因爆口角誤會，將黃男活活打死後逃逸。警先緝捕游男等5人，再破所涉毒品分裝廠逮5人。在逃主嫌林男4人悍拒道上策動自首，反嗆「警方抓不到！」，一行由北、東到南部囂張暢遊，警方28日在屏東攔車，經對空開2槍壓制緝捕到案。不可思議的是，檢方法醫解剖、警方參加法會祭拜後，即獲報惡煞全到案，大嘆欣慰，堪告慰亡靈。

桃園天道盟正義會「年輕掛」7名惡煞，到中市找3友人，至夜店狂歡後，23日清晨6時許到第二市場知名魯肉飯攤吃早餐，桃園方誤認31歲黃男是熟人而爆口角，黃打手機找友人「趕緊來」（吃早餐），被誤認要「撂人輸贏」，爆發衝突鬥毆釀1死4傷，黃的胸、肩部受2處尖銳傷，引發氣、血胸身亡，桃園人馬逃竄。

「連吃個早飯都有問題，治安這樣怎可以？」黃父談起喪身兒子萬般不捨；黃男的女友哽咽泣訴：「不公平」、「不敢讓孩子知道爸爸已經走了！」，痛斥惡煞來台中鬧事，只因誤會竟毀了一個家，悲慟之心讓聽聞者不禁唏噓。

檢警追緝，案發當天逮桃園人馬的游姓男子等5人，以游涉犯殺人、攜兇器施暴等罪嫌，聲押禁見獲准；台中友人盧、邱及劉男各以5至3萬不等元交保，另1人請回。警續逮相關的徐、梁姓2名通緝犯；27日晚間破獲相關1處K他命菸毒品分裝廠，查扣2千多支、毛重3公斤的毒菸，並逮涉毒3人，阻斷金流。

涉逞凶、在逃的林、謝及2名邱姓男子，氣焰囂張，不甩道上前輩策動自首，還嗆「警察抓不到！」，4人自北部、花、東，一路暢遊到屏東，28日上午開雙B車自枋寮北行途中，遭警攔截，經警對空鳴2槍壓制，將4人逮捕到案。

落網4人對案情避重就輕、推諉卸責，連交代行蹤說詞各異，檢警漏夜訊問、釐清案情。據了解，檢方28日會同法醫解剖相驗、家屬悲戚辦法會，警方也到場祭拜致意，向亡者說明辦案進度，祈求保佑惡徒盡速歸案。豈料，才祭拜完，就接到歹徒全落網的好消息，連警方都大感驚訝，欣慰足以告慰亡靈，彷彿冥冥之中自有安排。

中市魯肉飯攤命案，警方日前已逮10人，繼在桃園破獲毒品分裝廠，查獲K他命毒菸。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市魯肉飯攤命案，警方日前已逮10人，28日在屏東再逮逞凶4嫌。（民眾提供）

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！