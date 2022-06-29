根據《TVBS》最新台北市長選戰民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以39%支持度領先，北市副市長黃珊珊以24%居第二，衛福部長陳時中18%落居第三。前民進黨立委沈富雄驚訝認為，黃珊珊、陳時中兩個不同性質的候選人居然互相棄保，所以蔣萬安會因禍得福。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，根據國民黨台北市議員徐巧芯交叉分析民調的結果，黃珊珊的票來自哪裡？除了內湖是她的本家外，票還來自於北投、萬華、中正，這些都是綠營的地方。棄保一般是第一名和第三名，但第二名和第三名也可以棄保，就是同質性高，而陳時中、黃珊珊的同質性，在於都是防疫指揮官，一個在中央、一個在台北。

沈富雄接著指出，會有這樣的變化，重點來自黃珊珊，因為黃珊珊說不代表親民黨，不代表藍，甚至不用民眾黨的名字，認為黃珊珊要通吃，通吃到已經飽了；原本以為黃珊珊的民調不會超過20%、22%，但現在竟然24%，也就是現在她開始在吃綠的票。

沈富雄指出，台北市綠的支持者以及南部綠的支持者不一樣，南部綠的支持者非常忠誠，派個西瓜也投；台北市綠的支持者對疫情有意見，所以一樣是防疫官，他們認為黃珊珊比陳時中好。因此，綠的有一部分投給黃珊珊，所以他們兩個人加起來42%，最好的境界是棄保，結果兩人各21%，那麼蔣萬安就會大贏；但是並不會如此發展，到投票時，因為有一部分綠的支持者會歸隊，所以黃珊珊的民調最高點會掉下來，陳時中會上來，但是兩個人並不會差距很大，兩個不同性質的候選人竟互相棄保，所以蔣萬安會因禍得福。