A Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía lo persigue la información de la computadora que dejó abandonada en un centro técnico de Delaware en 2019 https://t.co/JOLbRhXlH6 #EEUU 🇺🇸 por @OriRivas91 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 28, 2022

《紐約郵報》（New York Post）27日報導，美國總統拜登（Joe Biden）先前曾匯給兒子韓特（Hunter Biden）10萬美元（約新台幣297萬元），協助他支付帳單；但在該段時間內，韓特卻花費超過3萬美元（約新台幣89萬元）在性工作者上，且後者被認為可能來自俄羅斯。

報導指出，根據韓特留在德拉瓦州一間電腦維修店的筆記型電腦，拜登曾匯給韓特10萬美元，協助他支付2018年12月至2019年1月的帳單；但在2018年11月至2019年3月之間，韓特卻在性工作者身上花費了超過3萬美元，等於是拜登於無意之間為兒子付錢買春。

且這些性工作者還可能來自俄羅斯。根據電腦紀錄，韓特在2019年2月曾傳訊息給「UberGFE」公司的聯繫窗口伊娃（Eva），告訴這名女性自己的銀行帳戶被暫時凍結，因為他試圖向多名以俄羅斯電子郵件信箱註冊者付款的行為，被銀行視為危險舉動。

當時伊娃請韓特以匯款的方式付帳，「就像你之前做過的一樣」；韓特則要求將一名名為茱莉婭（Julia）的女性派去給他，並稱「我會付她現金」，讓伊娃回答「Ok」。

韓特還曾向伊娃寄送一部錄下他與伴遊女郎交談的影片，想證明自己並未傷害這名女性。但在錄製該影片的前一天，韓特才用訊息向自己的情人、已逝兄長波伊（Beau Biden）的妻子海莉（Hallie Biden）訴苦，聲稱自己「身無分文」，連租借滑雪用具的錢都付不出來。