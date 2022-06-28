擇偶標準因人而異，外型、內涵及收入都可能是考慮因素，就有一名網友直言職業軍人條件優秀，基因好又有專業能力，根本不怕交不到女友，信心十足的言論引發熱議，不少人嘲諷言過其實，但也有網友認為，若是軍校純血確實不差。

一名網友近日在Dcard感情板發文，看到一篇職軍情侶放閃文被酸，讓他回嗆「職軍真的不缺女人」，強調職軍這類基因好又有專業能力的男生，從女國中生到出社會看了都會心動，加上從軍到退伍累積的各種人脈，更容易認識許多女性，直言「對職軍而言，根本不是什麼女人如衣服，因為衣服還要自己動手穿，因為女人會自己貼過來」。

貼文引發網友們熱議，不少人質疑原PO，「反串要註明欸，笑死好可憐」、「你說法怎麼跟我在官校教導我們教官說法不一樣啊」、「專業能力是什麼？約X嗎？」、「認真問，職軍的優勢是什麼？除了體格好其他我想不到欸」、「可是交友軟體看到是軍職會默默跳過，實在無法忍受一個月見面時間這麼少」。

但也有人認為職業軍人有所分別，「職業軍人有四種，1.中正預校畢業，考上自己要的軍官學校。2.士專畢業的，分發到各單位。3.專業軍官班，大學畢業後再去報軍官的。4.志願役升遷到士官的，以上四種管道，我只看的起第一與第二」、「只承認軍校生，志願役就別鬧了」、「職軍智商普遍偏低，少數官校畢業的才正常」。

還有人緩頰說，「喜歡什麼樣的職業其實就是各自的喜好罷了，職軍有專情的也有劈腿的，不用一桿子打翻一船人」、「職軍男大多是直男，對另一半很好，但就是傻傻的，如果有婚姻之後，伴侶可能會偽單親」。