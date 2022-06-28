客廳下方出現「神祕夾層」空間！有女網友在臉書分享1間透天厝門口的照片，她上網求問網友此透天厝「有什麼優缺點，若要改造有什麼建議？」；網友一見照片認為樓梯對老人家不友善，另外還有網友發現客廳下方有「神祕夾層」，開玩笑表示「車庫高度，可能要買超跑來停」。

一名女網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，並上傳1張照片，照片中是1間透天厝車庫門口往內照的景象，右側有7階樓梯爬到家門，左側則是擺放車子的位置，但可以見到一個「神祕夾層」在房子客廳的正下方；原PO也在貼文寫下「請問這種房子有什麼優缺點，如果要改造，有什麼建議的嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「階梯式對老人家比較不友善」、「我會做斜坡，不要做樓梯，好吃力」、「沒有陽光或是陽光進不去的感覺」、「很有壓迫感」、「缺點就是一樓挑高會變低，對高的人來說會蠻壓抑的」、「上下貨都不能用推車很累」、「全部打掉，變成一樓直接挑高」、「朋友台南老家就長這樣，大概是怕淹水吧」。

另外也有網友針對「神祕夾層」很好奇，紛紛提出討論「停車真的進得去？」、「那年代還蠻流行的！用那夾層來停車！」、「看這車庫高度，可能要買超跑來停。」、「車道開挖地下室停車場」、「車庫很有壓迫感，進的去，怎麼下車」、「車庫無法停休旅」、「超跑專用的高度車位啊」。