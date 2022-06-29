歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）28日淡化歐元區衰退的疑慮，但也暗示如有必要準備加速升息。歐銀已鬆口要在7月及9月調升利率，對抗持續飆高的通膨率。

拉加德周二出席ECB在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的年度論壇，高通膨問題是頭號焦點。歐元區今年通膨年率上看6.8％，遠高於ECB的2％理想目標。

拉加德指出，俄烏戰爭帶動能源及糧食價格飆漲，漲勢比1970和1980年代還要凶猛。「鑑於歐元區對能源的依賴，對這些衝擊感受尤深。」

拉加德還說，這些衝擊影響的範圍和複雜程度，也讓通膨問題會持續多久難以定論。

能源危機、制裁俄羅斯入侵烏克蘭及糧食不安全環伺下，歐元區經濟成長乏力，經濟學家正評估歐元區今年能否躲過衰退。

不過拉加德在辛特拉論壇上表示：「我們大動作下修未來2年的成長預測，但基於內部有緩衝力量可抵消流失的成長動能，仍看好經濟能維持正成長。」

歐銀已宣布7月1日終結資產收購計畫，正式結束量化寬鬆（QE），接著在7月例會啟動睽違11年的升息，升幅為25個基點（1碼）。

歐銀計畫9月還要再升，萬一通膨飆升速度超乎預期，不排除升幅會大於7月的1碼。

歐銀自2014年起讓基準利率保持在零水位之下至今，啟動升息循環後，終於可讓存款利率脫離負值區。

但問題是歐元區成長展望黯淡，拉加德是否會為壓制通膨多次升息被打上問號。

歐銀6月預測，歐元區今年國內生產毛額（GDP）成長率2.8％，然而經濟學家開始拋出歐元區年底可能步入衰退的話題。

連同美國聯準會在內，全球其他主要央行對抗通膨巨獸的動作比歐銀迅速地多，但這些央行同樣因借貸成本一下子變貴，面臨經濟衰退威脅。聯準會主席鮑爾上周也承認，確實有衰退可能。