美國運動品牌耐吉（Nike）27日盤後公布迄5月底止第四季財報優於市場預期，但其獲利最豐厚的中國市場受新冠疫情相關因素影響，加上供應鏈問題讓庫存金額大增，估計本季要推更多折扣優惠促銷而影響銷售表現。

財測利空拖累股價28日盤中下跌2.6％報107.6美元。

耐吉預測從6月展開的會計年度第一季，營收將持平或僅小幅上揚，低於市場預估的年增5.1％。

晨星分析師史沃茲（David Swartz）指財測有點令人失望。

耐吉財務長弗蘭德（Matthew Friend）說，在新冠疫情增添不明朗因素下，目前對大中華市場是持謹慎態度。

儘管中國解除幾個重要城市的封城措施，但經濟大受影響後，民眾減少消費並傾向購買本土的運動品牌。

中國零售業在封城期間，倉庫積壓大量存貨並要運到門市販售，業者勢必降價促銷，因此專家對中國市場前景有不同看法。

耐吉表示今年毛利率因運費和生產成本走高而承受壓力，加上供應鏈問題延誤出貨，因此要推出更多折扣優惠來出清季節性庫存。其預測2023年度營收增幅為「低雙位數」。

其上年度第四季庫存年增23％至84億美元，而且還有更多貨品因供應鏈中斷而仍在運送當中。

雖然耐吉第四季營收年跌1％至122億美元，但仍高於市場預估的120.6億美元。淨利年跌5％至14.4億美元，每股獲利0.9美元，也高於市場預估。

第四季占其總銷售比率最大的北美市場銷售年跌5％至51億美元，大中華區銷售受封城影響而年跌19％至15.6億美元。但歐洲、中東與非洲地區銷售年增9％至32.5億美元。

其第四季直接面對消費者（DTC）銷售年增7％至48億美元，但批發銷售年跌7％至68億美元。