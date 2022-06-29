疫情期間大放異彩、利用低利環境爆炸性成長的可轉債（convertible bond），如今因央行抗通膨大舉升息失去光環，而可換股的賣點，也受到高成長科技股股價大幅拉回的打擊，可轉債甜頭不再，投資人嘗到虧損苦果。

過去2年拜央行因應疫情打造超低利率環境所賜，可轉債發行爆炸性成長，初出茅廬的年輕公司無須發售股票也能籌到相當便宜的資金。

在指標政府公債利率超低，成長股估值飆漲加上市場波動率升高的助陣下，可轉債這幾年特別受投資人青睞。

美銀全球研究數據顯示，2020到2021年派樂騰（Peloton）、Snap、超越肉類（Beyond Meat）之類的新創企業共發行1,900億美元可轉債，比前面4年合計的發行量還多。2020年可轉債指數報酬率達46％，超車科技股為主的那斯達克指數，去年也有6％投報率。

但今年可轉債市場豬羊變色幾乎乾涸，發債件數寥寥無幾。ICE美銀美國可轉債指數（ICE BofA U.S. Convertible Index）今年來下跌20％，跌幅與標普500指數大致相當。

苦於通膨居高不下，央行加速緊縮貨幣拼命升息，可轉債投資人今年難以享受正報酬。

當債券價格走跌時，投資人可換股賺取潛在獲利，一直以來是可轉債的一大賣點。但今年遇上股市回檔修正的麻煩，尤其高成長的科技公司是重災區，偏偏科技股在發行可轉債企業的投資組合中占了一大部分。

理論上，可轉債的債券成分應可對投資人起保護作用，理由是即便股價下跌，投資人在債券到期後仍能拿回本金。

然今年的問題是，不少可轉換債的價格跌破票面價值。原因出在基準利率躍升，以及經濟成長放緩加上金融環境的支撐力道減弱，導致債券違約風險攀升。