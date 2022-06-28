才剛宣布漲電價不到24小時，就發生電力不足狀況！今(28)日下午全國用電量衝到3884.6萬瓩，登上歷史第四高，此時剛好遇到機組檢修、大觀明潭抽蓄水力機組出問題，備轉容量率一度掉到逼近4％，發出供電警戒。台電高層憂心萬一再有意外，517大停電事故重演，緊急對變電所下令「降壓3％」，降低供電電壓，讓用電逃過「限電警報」危機。

原本6月已有3天破歷史紀錄，創下最高3922萬瓩新高，今天白天氣溫炎熱，下午2點01分用電量衝上3884.6萬瓩，登上史上第四高，此時卻發生供電不足窘境，離經濟部宣布7月調漲電價不到24小時。

由於林口2號機破管仍在檢修中，估計到7月2日才能回來。另外民營星元機組小故障，加上台塑化汽電共生61萬瓩機組檢修不如預期，延遲歸隊，此時雪上加霜的是，大觀2廠、明潭電廠兩座抽蓄水力各有1部機組出問題。

由於抽蓄水力是太陽光電太陽下山後，最重要的夜間供電救援機組。據了解，台電高層研判水力備援機組不足，怕萬一還有意外狀況，大停電會重演，緊急通知下午4點15分起，各變電所降壓3％運轉，降低供電電壓省電。

在供電機組不足下，備轉容量傍晚一度掉到4％多。台電把剩下的水力機組全發，晚間才把備轉率拉回到6％以上，脫離警戒橘燈。

對此台電坦言，下午4點15分到7點30分，共有3個半小時實施降壓運轉，但強調3％都在合法操作調度原則下，也不會對家中電器造成損壞。

由於檢修與故障機組要到7月初才會回來，台電表示，這幾天供電機組數量差不多，會觀察用電狀況，謹慎調度。