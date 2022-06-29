空勤總隊將病患交由台中市消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。（空勤總隊提供）

空勤總隊將病患交由台中市消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。（空勤總隊提供）

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，28日執行苗栗縣消防局申請雪山聖稜線女性登山客高山症後送救援任務，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-708號機執行任務；於17時：42分完成吊掛作業，18時：06時返回清泉崗機場落地，將病患交由消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。

空勤總隊指出，該隊接獲總隊下達命令，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-708號機執行任務，任務機組員針對任務實施分組提示及完成任務裝備整備，16時55分開車，17時：03時起飛，爬高10000呎定向目標區，17：時26分到達目標區實施搜尋。

空勤總隊於17時30分發現目標確認待救者後，隨即完成作業場地偵查與風向判定、高度調整，並開始吊掛作業；由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業，現場風向不定，吊掛作業難度增加，於17時42時完成吊掛作業，18時06時返回清泉崗機場落地，將病患交由消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。