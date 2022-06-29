面對政府喊出2030年市區公車全面電動化，引發車廠與客運業者忙著卡位。財團法人車輛中心28日宣布，電腦輔助工程技術（CAE），將幫助業者一臂之力，成為搶進電巴市場的可靠推手。

隨著全球環保、節能減碳意識的高漲，世界各國皆紛紛宣布2050年淨零碳排的目標，並將低碳運輸政策，列為首要推動項目。國內亦訂定2050年達到淨零排放的承諾，其中，2030年市區公車全面電動化，為政府在運輸領域努力的重點。而電動大客車有許多系統（或次系統），乃至整車設計，與傳統大客車有所不同。

市區公車全面電動化，並不是將動力系統，從傳統柴油動力，轉換至馬達驅動系統，如此簡單，而是如何讓車體結構安全、耐用，乘客乘坐又舒適，在開發設計過程，大有學問。

以電動大客車的車體結構而言，因車輛少了過去傳統大客車柴油引擎的配置，而增加了動力馬達及電池組的搭載，整車操控特性，會因為重心變化而產生改變，故車輛的動態翻覆、碰撞安全、疲勞耐久，及振動模式等諸多結構特性，都必須重新進行設計。

有關電動大客車的結構設計開發，不外乎針對車輛安全性、耐久性及舒適性等面向進行評價。在安全性方面，車輛中心表示，將運用CAE分析技術，協助國內業者針對車輛安全檢測基準、大客車車身結構強度，進行車體結構強度分析及改善，以確保車體在車輛發生翻覆過程中，骨架結構不會因碰撞變形，而侵入乘員生存空間，進而保障乘員的安全。

在耐久性方面，因應國內大客車疲勞耐久的法規要求，車輛中心強調，將輔導業者，以實車測試訊號，利用CAE分析技術，掌握整車結構可能發生疲勞破壞的位置，並進行結構優化與改善，進而使結構疲勞耐久特性，滿足法規要求。

在舒適性方面，車輛的減振降噪能力，則成為首要議題。電動大客車在動力馬達運轉的過程中，倘若動力馬達的隔振墊設計不匹配，將有可能導致動力馬達的振動量，透過馬達支架傳遞到車體結構，進而造成車內人員乘適性不佳的情況發生。

對此，車輛中心說，將利用模態解耦CAE分析技術，進行馬達隔振墊的優化設計，進而協助國內業者挑選較適合的隔振墊，進行裝配，以達到動力系統減振的功效。