獲利吃補丸。國泰金控28日公告，子公司國泰人壽處份12檔私募基金，總交易金額3.89億美元（約合新台幣115億元），處份利益達1.32億元，即約新台幣39億元，代表投報率逾51％，亦為6月獲利打底。

距離半年報結算剩下最後兩個交易日，壽險公司上半年可說是驚濤駭浪，到28日為止，台股已回檔逾15％，大部分股票可能要被迫領股利，美國道瓊也回檔逾12％，更重要的是債券殖利率半年反彈逾150點（1點等於0.01百分點），帳上舊有債券幾乎都是評價損失，根本沒有可實現空間。

6月壽險公司手中能實現獲利的還是只有股票，但空間已沒有去年或年初這麼多，唯一慶幸的是6月到28日為止，新台幣兌美元是比5月貶值，壽險公司應有不少匯兌利益可支撐，只要最後兩天不要像5月急升，即可完美結束6月。

國壽28日公告處份包括Blackstone Capital Partners VII等在內的12檔私募基金，總交易金額共3.89億美元，處份利益1.32億美元，若以2021年國壽在股海債市呼風喚雨，全年處份1,793億元資本利得來看，這筆交易簡直是「小蛋糕」，但在2022年「艱困時期」來看，能處份逾新台幣30億元的獲利，都算是補丸，可為6月獲利打底。

以過去經驗來看，若當月已有大量匯兌利益，再加上40～60億元的資本利得，國壽單月稅後獲利都能有40～90億元不等，國壽前5月累計稅後獲利348.3億元，去年上半年則已賺775億元，若要賺到去年的一半，6月應要再賺39億元以上才能達標。