有些英文軍事術語很特別，經過好萊塢電影的傳播以後，就更容易成為流行語，比如《捍衛戰士》(TopGun)上映後，「僚機」(wingman)就成了「側邊接應者」的意思。還有些軍事術語更特別，光從字詞中還不一定知道意思，比如「Roger」、「Mayday」以及「Copy」，這些術語其實是無線電通訊中的用法，避免聽不清楚造成的誤解。

1. Roger 羅傑：

1999年的《星際大戰：威脅潛伏》中，反派的戰鬥機器人相當的傻氣，一直說著「Roger ！Roger！」，也就成了著名迷因。「Roger」是「我收到你的訊息」的簡寫，其實原意是「received」(收到)，在早期的通訊中，就直接以字母R來代表。

Almost every canon Roger Roger in Star Wars

如今的北約字母呼號是1956年代被確定的，其中字母R是以「羅密歐」(Romeo)來代表，但在北約字母確定之前，美軍呼號與現在有些不同，在二戰時期的美軍，是以「羅傑」(Roger)來表示R，因此「收到了」，就簡稱為Roger。

雖然字母表早就改變，但是「收到」的Roger沒有改變，一直流傳到現在。

英國皇家海軍、英國皇家空軍、美軍，以及北約通用呼號，隨時時代不同有些差別。(圖/wearethemighty)

土耳其機長卡基奇所寫的空難調查書，書名就叫mayday mayday mayday。(圖/Menderes Çakıcı )

2. Mayday五月天：

很多人常在網路上發問，為什麼在電影中遇到緊急情況，主角一直要喊著「五月天」，難道是五月天歌迷？

其實， Mayday是用來表達求救的信號詞。在無線電通訊發明之前，國際通用求救訊號是SOS，當初選用SOS是電報通信，是3短音、3長音、3短音，但是到了無線電對講機時代，SOS讀起來就不通順了。

1923年，英國高級無線電官員弗雷德里克•斯坦利•莫克福德(Frederick Stanley Mockford)選了一個不常用，但容易聽清楚的詞，也就是Mayday，來當做求救訊號，並且在1927 年獲得華盛頓國際會議的通過。為了進一步減少混亂，求救呼叫必須連喊 3 次Mayday，也就是Mayday、Mayday、Mayday。

法國的求救呼號則是「Pan-Pan」(讀音像澎澎)，源於法語中的「panne」(意為故障)，同樣是連喊3次，Pan-Pan、Pan-Pan、Pan-Pan。

求救呼號不能亂喊，如果被發現並無大礙，會被判謊報罪。

3.Copy複製：

無線電中的Copy，其實意思與Roger有點像，都是聽到指令的意思。它起源於摩斯電碼通信時期， 摩斯電碼操作員常常會要求對方回發一次剛才的訊息，以確定通訊無差錯，這就是copy。

到了無線電語音時代，這個習慣被繼承下來，為了確定收話者有沒有明白其意，就會問一句「Do you copy？」之後又簡化成「you copy?」，而收話者就回應「 copy」，也就是「我聽到你說的」，或「知道了」。