台北市長選舉形成「三腳督」局面，TVBS最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安以39%支持度領先，北市副市長黃珊珊24%，衛福部長陳時中18%。前民進黨立委郭正亮表示，因為中央和地方的防疫爭議實在太多了，而且中央明顯是打壓北市，所以民進黨要把黃珊珊打成藍的策略不會成功。前立委沈富雄問到，陳時中的民調還會再上升嗎？郭則直言「不容易」。

趙少康28日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨原來的策略，最好把蔣萬安和黃珊珊打平(兩個各30%)，民進黨拿到40%就贏了；但沒想到消長的是民進黨和黃珊珊，因蔣萬安和黃珊珊沒有同質性，支持者的重疊性比例非常低。

趙少康指出，民進黨本來以為他們可以讓黃珊珊及蔣萬安棄保，卻不是如此，反而是黃珊珊和民進黨因有重疊性，以致這種情況跟民進黨的規畫完全不一樣。

郭正亮表示，民進黨的策略是要把黃珊珊打成藍的，可是因為防疫，中央和地方爭議實在太多，而且中央明顯是打壓台北市，就使得這個策略不會成功，而逐漸支持黃珊珊的人就越來越多；也有來自四面八方的人，對陳時中的防疫有意見。沈富雄則跳出來問，陳時中的民調還會再上升嗎？郭正亮直言「不容易」。