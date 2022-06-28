網紅長瀨昆妮目前是帶貨直播主連千毅的助理，身為日本華僑的她過去徵過日文家教學生，甜美臉蛋與火辣身材秒引起網友暴動，封她為「日文女神」。昆妮不但在連千毅直播中活躍，她玩梗的吸睛功力也不同反響，繼日前大玩生魚片「女體盛」香豔畫面後，今(28日)又放膽暢玩「打ㄆㄠˋ（指咖啡奶泡）」影片，只見她右手拿吸管猛烈上下狂戳，胸前圓潤、豐滿UU隨之晃動的春光，讓所有粉絲看了被電暈狂噴鼻血。

長瀨昆妮今(28日)發文寫道：「今天打ㄆㄠˋ了嗎？？右滑有打ㄆㄠˋ影片」，這次她來到一家日式餐廳享受美食，身上穿著招牌低胸小可愛，光畫面已經夠養眼；昆妮還分享了一段用吸管打奶泡的影片，畫面中她對著鏡頭微笑，右手猛烈的上下晃動，只見胸前圓潤、豐滿UU春光也隨之晃動，動作超級引人遐想，也讓粉絲看得鼻血流滿地。

昆妮不忘表明她其實是在喝咖啡：「品一杯濃濃日本風咖啡。寧靜、愜意的咖啡館，像是轉眼間到了日本家鄉」，但網民哪管咖啡香，只顧著大讚女神香：「太性感好身材」、「我家淹水了（口水流滿地）」、「這哪受得了」、「完美女神」，當然過於刺激的畫面，難免引起網友的歪樓：「昆妮的手速好快喔我也想跟妳一起喝飲料」、「您這樣講，我們......我們聽了會不好意思餒！」、「奶泡才不是這樣打」、「喜歡妮的打ㄆㄠˋ技術」。

事實上，日前長瀨昆妮也有去吃壽司，笑說「鮪魚我自己吃，鮭魚幫你們外帶囉」，但沒想到她「外帶的方式，竟然是把鮭魚生魚片「卡進深溝中」帶走，食物都還未下肚就有「秀色可餐」畫面當配菜，網友看了不禁直呼：「人體壽司可以居家服務嗎」、「我想吃妮的鮭魚」、「美食+美色=絕佳」、「這樣美味又美麗可口～視覺味覺一起滿足」，各種香艷的話題不斷。