褐藻醣膠是萃取自海帶昆布等褐藻類的珍貴海洋多醣體，而台灣小分子褐藻醣膠(Oligo Fucoidan)在「台灣褐藻醣膠發展學會」及產官學研醫的共同合作下，十餘年來發表近60篇國際期刊文獻，他們透過人體臨床連續證實，發現其有助提升癌症控制率，甚至可改善異位性皮膚炎，優秀表現於今年初獲得「美國癌症研究所」(NCI，National Cancer Institute）認可，收錄於《藥物及天然物詞典》（代碼C170752），可望帶來更多元及深入的研究與應用機會，造福飽受癌症及其副作用所苦的患者。

【人體臨床連續證實 有助提升癌症控制率】

小分子褐藻醣膠最主要的研究重點，即為癌症輔療與腫瘤抑制。2017年，高醫大腸直腸科教授王照元首度率領團隊，經由隨機雙盲人體試驗，證實「台灣小分子褐藻醣膠」有效輔助提高轉移性大腸直腸癌末期患者的治療效果與疾病控制率。今年(2022) 4月，教授王照元於「台灣褐藻醣膠發展學會」所主辦的「第13屆褐藻研究暨臨床應用國際高峰論壇」中，揭露第二期試驗案的初步解盲結果，顯示正規療程配合食用小分子褐藻醣膠的實驗組患者，生活品質明顯獲得提升，早期復發也有減少的趨勢，治療後存活率比對照組更高。

【抗發炎應用範圍廣 可改善異位性皮膚炎】

除了癌症輔療，小分子褐藻醣膠的調節免疫、抑制發炎能力也備受期待。在高峰論壇上，針對異位性皮膚炎患者進行的隨機雙盲的臨床實驗，長庚大學中醫學系主任楊賢鴻分享，食用小分子褐藻醣膠12週，直到停止食用後4週，患者的皮膚過敏搔癢和發炎症狀都有顯著改善；在停止食用後4週，也就是第16週的追蹤檢測中發現，實驗組過敏免疫球蛋白IgE值仍持續明顯下降。對於飽受皮疹搔癢所苦的患者及照顧者來說，可說是一大福音。

長庚大學中醫學系主任楊賢鴻分享，異位性皮膚炎患者食用小分子褐藻醣膠12週，皮膚過敏搔癢和發炎症狀都有顯著改善。(圖/台灣褐藻醣膠發展學會提供)

【台灣之光幕後推手 奔走推廣15年】

如今，小分子褐藻醣膠能夠累積豐碩成果、獲得國際權威機構肯定，全仰賴國衛院、各大學研究機構學者、國內十大醫學中心教學醫院的持續投入研究與發表，以及國內業者不斷精進與贊助實驗材料；「台灣褐藻醣膠發展學會」則扮演串連、整合與推廣的關鍵角色。

臺大醫院副院長婁培人於第13屆高峰論壇上表示，證實是否具有療效的臨床試驗，是最重要也是最關鍵的門檻。台灣褐藻醣膠發展學會15年來的堅持，不僅要確保小分子褐藻醣膠的安全性與功效性跨越門檻，更希望通過層層考驗，並擁有實證保障的優質成分，幫助更多消費者。

第13屆褐藻研究暨臨床應用國際高峰線上論壇 (圖/台灣褐藻醣膠發展學會提供)

近年，小分子褐藻醣膠的應用潛力備受矚目，坊間也陸續出現未經實驗，卻藉由「台灣褐藻醣膠發展學會」所發表的成果來宣稱功效的產品。學會提醒，民眾選購小分子褐藻醣膠時須謹慎，應選擇經過完整基礎安全性實驗、多項人體臨床實證，以及由藥師與醫院推薦的產品，如此才能安心食用。

廣告刊登資料：台灣褐藻醣膠發展學會提供