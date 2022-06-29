過往常聽到「男人不壞、女人不愛」的說法，如今在性別逐漸平權的現代社會，這樣的說法是否還成立？近期《Personality and Individual Differences》刊載研究表明，擁有「黑暗三角人格」（The Dark Triad personality traits）特質的男性，與更多的性伴侶數量呈正相關。為何擁有該特質的男性容易受到女性歡迎？研究認為這與人類與生俱來的「繁衍本能」有關。

●男人愈壞女人真的愈愛？ 「黑暗人格」與性伴侶較多有關

芬蘭土庫大學自校園中招募210名健康的男性與女性，透過「配偶價值量表」回答關於吸引力的自我認知、配偶價值與黑暗三角人格的相關問題。黑暗三角人格意指「自戀、馬基維利主義（意指對社會冷淡、冷漠，以及對道德的摒棄）、精神病態」3種惡意人格特質，相關分析應用於心理學研究當中。

(圖/潮健康提供)

透過問卷分析表明，擁有較高「黑暗三角人格」特質的男性受試者，性伴侶數量亦呈現較多的趨勢；無論是自戀、馬基維利主義、精神病態3種特質皆與較多的性伴侶數量有關。然而，當研究人員個別分析男性與女性的人格特質時，與馬基維利主義、精神病態的關聯性則下降、自戀與自我感知的吸引力與性伴侶數量最相關。

研究結果指出，自戀者對於自身的吸引力有著極度誇大的看法，且無論男女皆是如此，可能會增加個體的交配成功率。研究亦指出，自戀可以幫助男性從短期交配策略（如休閒性行為, Casual Sex）受益，因為自戀者往往外向且極富自信，此為生育穩定性與遺傳質量的重要指標。

「具有『雄性特徵』的男性似乎在該研究中更有優勢。這種特徵通常出現在自戀得分高的男性身上。但自戀與女性之間的關聯，則需要更多研究加以佐證。」研究作者Javier Borraz-Leon表示。

●自戀性人格特質是一種病？ 專家揭患者常見「4種性格」

上述研究中的自戀者雖然「性價值」看似較高，但當他們投入一段浪漫關係時，卻不見得能成為一位好伴侶。美國俄亥俄州立大學此前分析437項獨立研究的數據、包含123,043名參與者，發現自戀者被激怒時，言語富有侵略性、行為具攻擊性的機率比常人更高。無論年齡、種族或意識形態，自戀與侵略性似乎都存在關聯。

(圖/潮健康提供)

研究作者Brad Bushman表示，自戀者的過度自戀傾向，可能是罹患「自戀性人格障礙」的前兆。該族群在浪漫關係中容易陷入自己的幻想世界、對伴侶的態度傾向自我、傲慢，認為自己有無上權力。另外，當伴侶指正其錯誤時，自戀性人格障礙患者往往不易承認錯誤，甚至會懷疑伴侶嫉妒自己、覬覦自己擁有的事物。

「一味地嘲笑、揶揄自戀性人格障礙患者，恐怕不是最佳的解決方式，這可能導致伴侶受到傷害。」Bushman建議，若身邊有疑似患有自戀人格障礙的親友，可尋求專心理諮商師或精神科醫師的協助，透過用藥、心理治療等措施讓症狀加以改善，避免自己成為自戀者的利用對象、也能讓患者更能認清事實、接受不完美的自己。