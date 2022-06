新冠肺炎狂掃全球,不少人出現新長冠後遺症,其中失眠、腦霧、憂鬱、焦慮等不在少數。癌症治療強調精準醫療,國內也有醫學中心宣布成立「情緒精準醫療中心」,盼能多方位接住大腦生病的現代人,新冠後遺症更讓這類一站式的精神醫療中心受到矚目。

根據我國疾病管制署最新資料顯示,全球新冠疫情迄今已造成5億3千多萬人確診,633萬人死亡;台灣今年四月起疫情狂飆,至今已有353萬多人確診新冠肺炎,並且造成5969人死亡。

●美國4成的成年人曾患新冠肺炎,五分之一康復者飽受長新冠之苦

路透社近日也報導,美國人口調查與統計局(U.S. Census Bureau)與美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計公布一項數字,今年6月1日到13日,美國有逾40%成年人通報過去曾罹患新冠肺炎。其中近五分之一康復者目前仍受「長新冠」(Long COVID)症狀所苦。

長新冠症狀,包括疲倦、心跳快速、呼吸急促、認知困難、慢性疼痛、感覺異常與肌肉無力。而長新冠後遺症定義是,首次染疫後持續3個月以上的症狀,且染疫前並沒有這些症狀。

另外, 2020年在英國醫學期刊(BMJ)的一篇《Prevalence and Factors Associated with Depression and Anxiety of Hospitalized Patients with COVID-19》文章也提到,約有 25%的新冠肺炎患者,出現焦慮或憂鬱症狀。

●新冠康復者忘了回家路 其實就是認知功能受損

不久前才有台灣媒體報導,有一位新冠肺炎確診的康復者,自己開車準備回家,突然瞬間忘記自己身處何處,對周遭環境完全陌生,只好放慢速度找路牌才恢復記憶;還有確診康復者忘了任職多年公司的電話。

台北榮民總醫院社區復健精神科主任李正達指出,新冠病毒已證實會感染大腦神經系統,即使康復了,仍可能出現包括疲倦、無力、焦慮、憂鬱、睡眠障礙和認知功能受損(即俗稱的腦霧brain fog)。

「腦霧在醫學上就是認知功能受損,或有些患者就診時會說到:『頭殼不會輪轉』。」李正達說,新冠病毒造成的感染不只在肺部,也會影響大腦系統功能。

比方說,新冠病毒會損及大腦的前額葉區,使處理事情變慢,語言表達不清;影響到兩側額葉區時,讓解決問題的能力變差;甚至攸關記憶的海馬迴區,以及注意力的前扣帶迴區,都可能遭受病毒的侵襲。

雖然這些影響可能是短期性,經治療或自行可以恢復正常;但有些體質較脆弱的人,感染病毒後可能造成大腦急性發炎,產生憂鬱症或失智症前兆。

●腸胃科患者,有人是夜未眠

現代人生活和工作步調快速,人們投入工作認真優異,卻鮮少曝露真正的憂鬱心情。「不少腸胃不適的人來我門診,都有睡眠障礙問題,台北夜未眠這句話不假。」台北榮總副院長李偉強是腸胃科醫師,他在門診看到不少腸胃科患者,其實睡不好的問題更嚴重。

台北榮總宣布成立情緒精準醫療中心,以實證醫學為基礎,從血清素或多巴胺等抗憂鬱藥物,加上多面向的腦神經刺激,如rTMS經顱磁刺激、ECT電痙攣、CES顱電刺激治療等,然後透過AI等影像學輔助與心理治療建議,給憂鬱症患者,甚至是現今面臨長新冠的憂鬱症患者,一站式治療的特別門診,來找回患者大腦的正常。

●新冠肺炎康復後 卻鬱鬱寡歡 要注意身心健康

李正達提醒,如果曾感染新冠肺炎康復,卻有精神上的不適,去身心科門診治療服藥效果不佳,或是認知功能變不好,都可以在這類中心做腦部的深入檢查找出原因。

世界衛生組織(WHO)曾提出警示,心血管疾病、憂鬱症與愛滋病,是人類排名前三名的疾病,其中憂鬱症更是造成失能疾病的首位。

曾任職世衛組織的Dr. Brock Chisholm曾說過:「沒有精神健康,就沒有身體健康」(Without mental health there can be no true physical health),一語道出精神健康的重要性,然而許多人對於大腦生病仍羞於啟齒,或忌諱就醫,如果沒有做好準備,未來失能、失智,就不會只是少數運氣不好的人才會遇到的威脅了。