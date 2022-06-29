新冠肺炎狂掃全球，不少人出現新長冠後遺症，其中失眠、腦霧、憂鬱、焦慮等不在少數。癌症治療強調精準醫療，國內也有醫學中心宣布成立「情緒精準醫療中心」，盼能多方位接住大腦生病的現代人，新冠後遺症更讓這類一站式的精神醫療中心受到矚目。

根據我國疾病管制署最新資料顯示，全球新冠疫情迄今已造成5億3千多萬人確診，633萬人死亡；台灣今年四月起疫情狂飆，至今已有353萬多人確診新冠肺炎，並且造成5969人死亡。

●美國4成的成年人曾患新冠肺炎，五分之一康復者飽受長新冠之苦

路透社近日也報導，美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計公布一項數字，今年6月1日到13日，美國有逾40%成年人通報過去曾罹患新冠肺炎。其中近五分之一康復者目前仍受「長新冠」（Long COVID）症狀所苦。

長新冠症狀，包括疲倦、心跳快速、呼吸急促、認知困難、慢性疼痛、感覺異常與肌肉無力。而長新冠後遺症定義是，首次染疫後持續3個月以上的症狀，且染疫前並沒有這些症狀。

另外， 2020年在英國醫學期刊（BMJ）的一篇《Prevalence and Factors Associated with Depression and Anxiety of Hospitalized Patients with COVID-19》文章也提到，約有 25%的新冠肺炎患者，出現焦慮或憂鬱症狀。

●新冠康復者忘了回家路 其實就是認知功能受損

不久前才有台灣媒體報導，有一位新冠肺炎確診的康復者，自己開車準備回家，突然瞬間忘記自己身處何處，對周遭環境完全陌生，只好放慢速度找路牌才恢復記憶；還有確診康復者忘了任職多年公司的電話。

台北榮民總醫院社區復健精神科主任李正達指出，新冠病毒已證實會感染大腦神經系統，即使康復了，仍可能出現包括疲倦、無力、焦慮、憂鬱、睡眠障礙和認知功能受損（即俗稱的腦霧brain fog）。

「腦霧在醫學上就是認知功能受損，或有些患者就診時會說到：『頭殼不會輪轉』。」李正達說，新冠病毒造成的感染不只在肺部，也會影響大腦系統功能。

比方說，新冠病毒會損及大腦的前額葉區，使處理事情變慢，語言表達不清；影響到兩側額葉區時，讓解決問題的能力變差；甚至攸關記憶的海馬迴區，以及注意力的前扣帶迴區，都可能遭受病毒的侵襲。

雖然這些影響可能是短期性，經治療或自行可以恢復正常；但有些體質較脆弱的人，感染病毒後可能造成大腦急性發炎，產生憂鬱症或失智症前兆。

●腸胃科患者，有人是夜未眠

現代人生活和工作步調快速，人們投入工作認真優異，卻鮮少曝露真正的憂鬱心情。「不少腸胃不適的人來我門診，都有睡眠障礙問題，台北夜未眠這句話不假。」台北榮總副院長李偉強是腸胃科醫師，他在門診看到不少腸胃科患者，其實睡不好的問題更嚴重。

台北榮總宣布成立情緒精準醫療中心，以實證醫學為基礎，從血清素或多巴胺等抗憂鬱藥物，加上多面向的腦神經刺激，如rTMS經顱磁刺激、ECT電痙攣、CES顱電刺激治療等，然後透過AI等影像學輔助與心理治療建議，給憂鬱症患者，甚至是現今面臨長新冠的憂鬱症患者，一站式治療的特別門診，來找回患者大腦的正常。

●新冠肺炎康復後 卻鬱鬱寡歡 要注意身心健康

李正達提醒，如果曾感染新冠肺炎康復，卻有精神上的不適，去身心科門診治療服藥效果不佳，或是認知功能變不好，都可以在這類中心做腦部的深入檢查找出原因。

世界衛生組織（WHO）曾提出警示，心血管疾病、憂鬱症與愛滋病，是人類排名前三名的疾病，其中憂鬱症更是造成失能疾病的首位。

曾任職世衛組織的Dr. Brock Chisholm曾說過：「沒有精神健康，就沒有身體健康」（Without mental health there can be no true physical health），一語道出精神健康的重要性，然而許多人對於大腦生病仍羞於啟齒，或忌諱就醫，如果沒有做好準備，未來失能、失智，就不會只是少數運氣不好的人才會遇到的威脅了。