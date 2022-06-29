隨著北北桃基一日生活圈成形，鄰近雙北的基隆建案深受矚目，又因「東區門戶計畫」的加持，使附近地區直接受益，基隆將迎接內科、南軟超過25萬的就業人口，汐止經貿園區的年產值更預估突破1兆，未來創造的人潮與金流值得期待，再加上雙北房價居高不下及住宅強勁需求，基隆將廣納雙北外溢人口，亦因北北基的交通利多，磁吸汐科、南軟新貴。位於基隆新豐街的海景宅「海豔」，因稀有海景景觀、交通便捷、全齡公設等利多，廣受青睞、詢問度高。

「東區門戶計畫」以「北北桃基」生活圈為背景，目的強化交通轉運紐、流行音樂及文創產業、國家生技產業廊帶、軟體及會展產業等等，連帶提升南軟經貿園區與汐止經貿園區的發展，年產值高達5兆，進而帶動附近房價漲幅，蛋黃區推擠影響蛋白區，使附近房價持續走揚，顯示區域發展的影響力。但對於汐科、南軟新貴來說，高昂房價與交通擁塞問題，掀起外移熱潮。

由麗源建設投資興建的「海豔」，距離汐科車程只需19分鐘，鄰近62快速道路的孝東、八斗子交流道，快速銜接國道1號、3號，25分鐘抵達南軟、30分鐘至台北信義區。目前基隆捷運已正式定案，將80億經費提高至425億，路線自南港站至八堵站，沿途設立13個捷運站點，預計2032年完工。屆時完整串聯大台北地區，縮短基隆至雙北的距離，廣大通勤族將受惠。

「海豔」由麗源建設投資興建。(圖/海豔提供)

「海豔」位於基隆市中正區新豐街，鄰近繁華新豐街商圈及深溪商圈，沿路多家超商、傳統市場、全聯、寶雅等商店，日常採買方便無虞。此區多為早期社區，但也因發展較早，生活機能成熟、近學區，因此多家建設插旗開發破千戶大社區，使得「海豔」成為區域內稀有的低密度齊質單純社區。「海豔」鄰近八斗高中，步行只要3分鐘，坐享書香門牌，且區域內擁有海科館、八斗子潮境公園、漁港等知名景點，隨時探索海洋秘境，在家、在外皆盡情徜徉無敵海景。

為了住戶居住安全，「海豔」除了擁有先天優良的岩層地質，採用高等級SA級鋼筋續接器，可減少地震橫向剪力破壞；亦通過嚴謹結構外審，結構耐震安全無虞，麗源建設也提供【安心生產履歷】全程透明化，讓住戶買的放心住的安心。

「海豔」規劃精緻全齡公設，圖為戶外休閒區。(圖/海豔提供)

除此之外，「海豔」規劃精緻全齡公設，包含健身房、閱覽室、媽媽教室、兒童遊戲室、青少年娛樂室、自助洗衣房、戶外休閒區等等，無論是享受一人時光，還是闔家歡樂，皆能滿足所有年齡需求。基地面積2347坪，樓層規劃地上8、9、11、14層，地下3層；房型規劃為23坪精緻兩房、29坪標準兩房、36坪舒適3房及46坪寬敞4房，9樓以上可飽覽八斗子漁港無敵海景，實現映入眼簾的奢侈享受。

海豔

接待中心：基隆市中正區新豐街141號

貴賓專線：02-23386688