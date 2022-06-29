台積電與南韓大廠三星在晶圓代工領域激烈競爭，根據BusinessKorea、韓聯社報導，三星進度搶先其他競爭對手，將在本周宣布量產3奈米晶片，而且已有三星客戶下訂3奈米產能。但有專家指出，三星3奈米其實只近似於台積電5奈米，而且三星良率向來不佳，也是一大問題。

傳出三星將在本周公布率先量產環繞閘極技術(GAA)的3奈米製程，有別於台積電3奈米仍採用FinFET技術，三星選擇押注GAA，與台積電使用的FinFET相比，可使晶片面積減少45%，效能提升30%，以及功耗降低50%。

鏡週刊引述半導體產業分析師說法指出，三星3奈米搶先台積電量產，但其實宣傳效果大於實際，從電晶體數量來看，三星的3奈米製程其實就是台積電5奈米。而且台積電4奈米目前已取得包含蘋果、高通和聯發科等多家大廠訂單，相比之下，大家對三星很沒信心，三星4奈米很少公司在使用，該公司發展先進製程問題出在漏電，接下來看有沒有辦法透過GAA架構做出改變。

另有分析師表示，三星3奈米GAA的問題還是良率，台積電更先進的2奈米晶片才會使用GAA技術，預計在2026年發布首款GAA產品，因此對三星來說，未來3年是關鍵，若能維持穩定質量，想超越台積電不是沒有機會。