由於國際燃料價格飆漲，使得台電虧損嚴重，電價歷經連8凍後，電價費率審議會27日決議，7月起用電大戶電價調漲15%，用電千度以下住宅、小商家及內需產業皆不調漲。日媒引述專家說法表示，即使台灣電價調漲，但價格還是比國外低，不會引發出走潮，但企業勢必面臨更高的成本壓力，利潤也會因此受到衝擊。

日經亞洲評論報導，此次調整電價反映發電產業的困境，然而隨著年底九合一選舉即將到來，政府讓大多數民眾不受到電價調漲的影響，是想要減少來自反對輿論的壓力。

然而調漲大戶的電價也引發工商團體反彈，甚至引發企業出走潮的疑慮，對此，台灣經濟研究院研究員Darson Chiu表示，「即使電價上漲後，台灣的電價仍低於國際電價，這不會導致企業出走。」

Darson Chiu補充說道，「另一方面，台電是國營事業，如果無法平衡收支，也會成為老百姓的負擔，台灣能源價格影響電價，天然氣發電約占總發電量的36%。」

智庫經濟學人分析師Nick Marro則表示，「過去一段時間，台灣生產成本一直居高不下，隨著成本越來越昂貴，企業利潤也會降低，在這種背景下，電價調漲會給企業更多壓力，尤其貿易需求開始放緩，接下來幾季都會受到衝擊，企業將面臨更大的成本壓力。」

Nick Marro強調，「這種狀況會導致企業在銷售額回落時，需要解決更高的成本問題，這對獲利並不是一件好事，為了抵銷公共產業帶來的一些壓力，可能確實需要提高利率。」