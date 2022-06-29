俄羅斯大幅削減對德國天然氣供應量，使德國進入「警戒」層級，經濟部長哈柏克（Robert Habeck）坦言，若虧損不斷擴大，可能導致整個市場崩潰。有專家警告，俄羅斯完全斷供天然氣並非不可能，這將對歐洲經濟產生極其嚴重的後果。

CNBC報導，彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員蕭特（Jeffrey Schott）示警，七大工業國集團（G7）需要為俄羅斯天然氣管道在短期內全面斷供做好準備，這可能將對歐洲經濟產生巨大衝擊。

蕭特表示，G7可以應對石油或其他供應的減少，不過天然氣供應一旦關閉，將產生嚴重後果。他說，俄羅斯已經大幅削減對德國和烏克蘭的天然氣供應，完全關閉管道並非不可能。

蕭特指出，若俄羅斯天然氣全面斷供，可能令歐洲在短期內實施天然氣配給。他續指，德國正積極增加液化天然氣進口、挪威和阿爾及利亞的供應，以及改用燃煤發電代替天然氣，填補部分俄羅斯天然氣供應缺口。

報導稱，過去幾周，俄羅斯國營能源供應商Gazprom將流向歐洲的天然氣供應削減約60%；德國、義大利和荷蘭等國家改以燃煤發電應急。

蕭特表示，歐洲目前正面臨十分緊張的局勢，「他們對俄羅斯的敵意越來越大，普丁就越有可能全面斷供天然氣，我認為這天遲早會來臨」。

另外，G7將禁止俄羅斯黃金進口，作為對俄羅斯揮軍烏克蘭的新制裁。蕭特認為，這是朝著正確的方向邁進一小步，能購減少俄羅斯對外出售的東西。