電視台主播劉芯彤擁有姣好外貌和流利口條，時常在社群平台分享所見所聞，近日因討論美國墮胎權爭議，遭網友嗆「一個銅板拍不響，性侵不是男人會有，也不要說女人都不會犯」，因此寫下長文反駁，還公開學生時期被惡狼二度性騷的私事，「我從來都沒跟我爸媽說過，我放在心裡藏了30年，因為我怕被用異樣的眼光對待。」

劉芯彤今（28日 ）早上在臉書PO文透露，她在主播羅意瑾討論「心跳法案」的版面留下「男性強暴犯、性侵犯，結紮是不是太便宜他們，應該要宮刑，讓他們只留下尿尿功能就好」，結果被一名網友回嗆：「一個銅板拍不響，性侵不是男人會有。也不要說女人都不會犯，你們女人是聖人喔」；劉芯彤回憶從前跑社會新聞，看過太多強暴犯遭逮捕時都會將責任推卸給女性的穿著或舉止，讓她想起求學時期也遇過類似的性騷擾事件。

劉芯彤某次參加校外教學，每個同學都穿學校的運動服，期間舉辦抽獎活動，她和幾位女同學在看中獎名單，未料「一隻手從我的胯下伸了進來，接著大力按壓我的私密處」，當時回頭想抓出兇手時，卻發現都是同校的高中部學長，沒人表情有異樣，讓她現在還是感到不滿：「請問我的衣著有暴露嗎？還是我的行為舉止有散發出不當的勾引嗎？」

另一次是發生在劉芯彤念小學六年級，她穿著白色襯衫和藍色吊帶百褶裙的制服，放學期間和一位女同學走在路邊，忽然被摩托車騎士抓胸部，讓她當場嚇傻，「請問，一個女孩子走在路上，有做了什麼一個巴掌拍不響的事情嗎？為什麼要承受這樣的對待呢？」

劉芯彤坦言這兩次不好的性騷經驗，已藏在心中30年，從沒跟父母提過，因為擔心被外界用異樣的眼光看待，「但我現在願意大聲說出來，是因為憑什麼要受害的女性，承擔所有的社會眼光、責備和內心的苦痛呢？」她想問主張一個巴掌拍不響的人，為何要用有色的眼鏡去看待女性的自然行為，認定是勾引甚至隨意侵犯別人的身體，再把罪責推給受害者？劉芯彤認為做錯了就是做錯，加害者不要推卸責任，同意把錯誤推卸到女生身上的人也是幫兇。