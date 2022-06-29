波蘭世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在今年溫布頓草地網球錦標賽首盤賞了對手一個「貝果」，第二盤雖然前兩個發球局被破，但她在1比3局數落後之後連下5局，最終6比0、6比3擊敗克羅埃西亞選手菲特（Jana Fett），個人連勝場次推進到36場，締造本世紀女網選手最長連勝紀錄。

思薇雅蒂是史上首位波蘭籍世界球后，而她持續創造更多屬於自己的紀錄，今年2月起陸續斬獲杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬、法網等賽事6座冠軍，法網再度封后之後，也拉出35連勝、追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）在2000年創下的35連勝紀錄，隨著溫布頓首輪告捷，她正式超越大威，獨居本世紀職業網球女單最長連勝紀錄保持人。

此外，思薇雅蒂追平美國退役名將莎莉絲（Monica Seles）於1990年完成的36連勝紀錄，接下來，她要挑戰瑞士退役名將辛吉絲（Martina Hingis）在1997年所創的37連勝紀錄。

從會外賽打進來的菲特，曾是世界排名百大內選手，目前排名252，生涯面對世界前十高手的戰績是0勝3敗，她接近對世界前十好手奪勝的一次是2018年澳洲網球公開賽第二輪，當時她面對「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）握有2個賽末點優勢，可惜最後被翻盤。