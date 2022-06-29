暌違3年，西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）重返溫布頓草地網球錦標賽，是大會會內賽第2天賽程中央球場第2場賽事，現場湧進滿場球迷欣賞「蠻牛」美技，面對比他年輕13歲的阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），丟掉第三盤且第四盤面臨一個發球局被破劣勢的納達爾，再次展現頑強鬥志，該盤中後段連下4局，最終6比4、6比3、3比6、6比4獲勝，拿下久違的溫網勝利。

這是納達爾生涯在草地大滿貫的第54勝，賽後接受場邊訪問時他說：「對手塞倫多羅發揮得很好，我打起來很不容易，但我很開心回到溫布頓，這是很棒的球場、很棒的比賽。」

納達爾上次挑戰溫布頓是2019年，2020年比賽因為新冠肺炎疫情取消，去年納達爾則是擔心身體來不及做好準備，無法迅速從紅土轉戰草地而忍痛放棄，今年溫網前他也是面臨好長一段時間左腳不適的問題，所幸最後還是前往英國倫敦，今年賽季已在澳網、法網掄元的他，或許也能像去年的喬柯維奇（Novak Djokovic），挑戰一下單季包辦四大公開賽冠軍的成就。

納達爾笑說，自己身體狀況沒年輕時可以快速適應不同場地比賽特色，但他對勝利的渴望不變，也記得過往參賽的美好回憶，他花了點時間調整、準備，很開心通過本屆溫網第一輪考驗，希望自己的身體還能容許他做更多事。

塞倫多羅第一次參加溫布頓男單會內賽，當然也是首度在溫網中央球場出賽，展現年輕選手敢拚敢打的衝勁，在第三盤和第四盤帶給納達爾不少麻煩，但經驗上及處理比賽情緒的掌控度，納達爾還是更為擅長，儘管無法扳倒王者，相信塞倫多羅的表現也讓球迷記住他了。

至於今年直接取得會內賽資格的台灣好手曾俊欣，首輪3比6、3比6、6比7（3）不敵英國地主選手格雷（Alastair Gray），無緣個人四大賽會內賽首勝。