國民黨立委江啟臣籌組立法院外交及國防委員會訪美，首站抵達華府。江啟臣受訪表示，訪團今天展開國會外交，之後也將拜會美國行政部門，就台灣國際參與、台海安全等議題交流。

江啟臣26日率領由國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷組成的立院團訪美，27日抵達華府後先與僑界見面，今天則前往美國國會，拜會眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），展開國會外交行程。

江啟臣上午受訪表示，除狄亞士巴拉特外，之後還會陸續拜訪幾位參、眾議員。由於議員有各自選區，訪團接下來30日轉往鳳凰城、洛杉磯訪問，也有安排議員拜訪行程。

江啟臣指出，此行另一個重點就是與美國行政部門溝通，將拜會美國在台協會（AIT）華府總部，也會與其他部會私下見面。

江啟臣說，這些拜會都是表達台灣國會立場、甚至是台灣人民聲音的機會，包括在國際組織參與上，希望能夠給台灣更多的支持，還有外界最近關心的台海安全及國防狀況，這也涉及武器採購的部分。

江啟臣表示：「訪團代表國會的聲音，也代表地方的聲音。」他說，希望跟美方的交流是務實、對台美雙方有共同利益的，也對整個台海情勢穩定及安全上有幫助的交往，大家充分的彼此溝通，然後對彼此有利。

此外，江啟臣指出，訪團也將視察並了解駐外單位業務，包括外交部、國防部。明後天駐處將跟訪團簡報台美工作進行狀況，他們也會實地去看駐美軍事代表團，這個團成立已久，包括他們所在地等都涉及到國家預算，希望能進一步了解整個預算執行情況。（編輯：陳政一）1110629