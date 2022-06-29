全球首富、特斯拉汽車CEO馬斯克曾大力稱讚中國大陸的汽車業，認為未來10年最大的競爭對手就在中國。而近年來在大陸快速成長的電動車市場中成長最快的莫過於比亞迪汽車。比亞迪在6月中的市值一度突破1兆元人民幣，超越了德國大眾汽車，成為全球市值第3高的車企。做為中國最強的車企，未來是否能在全球汽車市場攻城略地，將成為中國汽車產業國際化的最重要指標。

近年來在大陸快速成長的電動車市場中斬獲最大的莫過於比亞迪汽車，目前市值接近1兆元人民幣，超越了德國大眾汽車，成為全球市值第3高的車企。（圖／新華社）

在全球新能源汽車快速成長、各國車企大量投入新能源車的前景下，比亞迪從今3起停止燃油汽車的整車生產，未來將專注於純電動和插電式混合動力汽車製造。比亞迪的動作並不令人訝異，因為它在去年11月的聯合國氣候變化大會上，比亞迪作為唯一中國車企，與富豪、福特、通用、賓士和捷豹荒原路華5家車企簽署承諾書，確認要在2040年前停售燃油車。停產燃油車的時程不過是提前到來而已。

6月10日比亞迪一度創下市值破兆元人民幣的歷史新高，超越了德國大眾汽車，僅次於美國特斯拉與日本豐田，位居全球第3。圖為全球汽車業市值排行前10名。（圖／新浪網）

除了燃油車業務傳統包袱較輕之外，促成比亞迪提前結束燃油車生產的主要因素，還是因為它去年以來在新能源車市場大有斬獲。2021年比亞迪全車系銷量達73萬輛，同比增長75.4%，遠遠超越同行。而其中新能源車銷量超過59萬輛，同比增長231.6%，奪下中國新能源汽車銷量冠軍。而且其新能源車佔全車系銷量超過8成，停產燃油車也顯得更加順理成章。

比亞迪DM-i超級混動車型是其技術主力之一，圖為比亞迪3款超級混動車在廣東省深圳市的發佈會。（圖／新華社）

今年前5個月，比亞迪新能源车再創佳績，產量與銷量同比成長都高達250%以上，今年全年很有可能達成150萬輛的年度目標。就中國這個全球最大的新能源車市場來說，比亞迪將與特斯拉穩居前2名。而就在5月份業績公布後，比亞迪的股價隨之飆升，在6月10日一度創下市值破兆元人民幣的歷史新高。目前比亞迪的市值維持在9500億元人民幣（合1420億美元）左右，超越了德國大眾汽車，僅次於美國特斯拉與日本豐田，位居全球第3。

比亞迪自行研發稱為「刀片電池」的磷酸鐵鋰電池是其技術上的重要項目，主打電池在發生意外受損後的安全性。圖為廣交會上比亞迪的刀片電池展台。（圖／新華社）

比亞迪在中國原以平價新能源車起家，近年來在技術上極力推動2項主軸：一是以電機驅動和動力電池供能為主、發動機為輔的DM-i超級混合動力平台；另一項則自行研發稱為「刀片電池」的磷酸鐵鋰電池。不過這2項技術宣傳聲勢不錯，實際的效能還有待市場進一步檢驗。其中廣受市場關注的刀片電池，刻意在宣傳影片中以刀片刺穿電池，電池既不起火也不冒煙，以此強調汽車因事故損毀電池也能保證安全，此一做法為電池打響了名聲。目前比亞迪的車款在大陸純電車與混合動力車的銷量排行榜前5名中，比亞迪汽車各佔了4名，可說是炙手可熱。

大陸重慶市首條自動駕駛「雲巴」示範線開通運營，使用的就是比亞迪的立體智能輕軌系統。（圖／新華社）

比亞迪既然成為大陸國產品牌的冠軍，未來進軍國際自然以它馬首是瞻。一般認為，比亞迪進軍國際仍有不少弱點，主要在品牌形象與智慧駕駛技術。為改善品牌形象，除了開發「漢」系列的外銷車款外，比亞迪還聯手戴姆勒汽車打造騰勢品牌，專攻高級車款。據說漢系列在全身內部總共有20多個中文「漢」字的紋飾，做為文化輸出象徵。有分析認為，這種中華文化標誌外國消費者大概不太會買帳，倒是大陸買家可能還會青睞些。還有業界專家指出，比亞迪創辦人王傳福是工程師出身，喜歡掌握細節，其員工總數量比特斯拉與其他幾家電動車廠如小鵬、蔚來、理想加來還要多，導致公司的人均產值偏低。不過，較大的人力規模顯示王傳福的企圖心，願意大量地投入人才開發新技術與業務，例如電動巴士與城市輕軌列車，因為他曾說過：「現在打仗是快魚吃慢魚，絕不是大魚吃小魚」。

芬蘭埃斯波市即將投入運營的比亞迪電動公車。（圖／新華社）

比亞迪做為中國電動車的頂尖企業，必須以進軍國際做為長遠目標，去年的財報還靠著政府對新能源汽車的補貼才能營利，未來這些補貼會逐漸減少或取消，要強化產品出口的實力才能真正成為全球排名前列的汽車製造商。否則光是靠內銷養外銷，最後會落得與俄羅斯拉達汽車或印度塔塔汽車一樣。必須產銷都國際化，才有可能真正讓中國成為汽車製造大國，而非為國際汽車廠「代工」的大國。