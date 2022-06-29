J.Sheon近期為由陳柏霖、郭雪芙、阿喜林育品主演的律政輕喜劇《正義的算法》演唱片尾曲〈同個世界〉。J.Sheon日前突然在官方IG發文向粉絲道歉：「很抱歉我遲到了，也抱歉害你們每次都只能等到片尾才能聽到，更抱歉我這時候才上架。」正式宣布〈同個世界〉終於要在各大數位平台正式上線，讓等待已久的粉絲紛紛留言說：「終於等到了。」

J.Sheon現在正開始投入新專輯的籌備，自正式踏入歌壇以來，他創造出許多膾炙人口的歌曲，日前接受時尚雜誌訪問，被問到是否在音樂路遇過瓶頸，他坦言曾覺得自己唱歌達不到想要的境界就暫時擱置，也想過躲在幕後專心創作，但隨著時間推進和生活經歷的累積，最後決定在音樂路上繼續勇往直前。

他一路走來，能夠持續推出不同以往的作品並維持鮮明個人特色，他表示沒有什麼秘訣，「就是慢慢的試！透過觀眾的反應跟自己的感受找到方向、找到喜歡的樂風以及最舒服的表達方式；畢竟自己做得很爽但市場不接受也沒有用，與其說迎合市場，我更像是在尋找一個平衡。」