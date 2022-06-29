桃園市長選戰，三黨提名人已確定，形成三腳督。根據媒體一份最新的民調，民進黨徵召的林智堅居然以29%支持度領先，國民黨徵召的前行政院長張善政則以27%些微差距居第二，民眾黨提名的立委賴香伶為5%。其中，林智堅與張善政呈現五五波。對照之前曾有網路平台進行的網友投票結果，張善政遠勝林智堅，有極大差異。

根據《聯合報》今(29日)公布的最新民調，民進黨參選人林智堅以29%領先，國民黨參選人張善政27%居第二，民眾黨參選人賴香伶為5%，林智堅與張善政的差距在誤差範圍內，兩人呈現五五波的局面，仍有38%的選民未決定支持誰。至於勝選看好度，林智堅以29%領先張善政的21%、賴香伶的1%。

另外，針對該民調再作交叉分析，在年齡方面，張善政獲得40至59歲及60歲以上選民的支持，林智堅則獲得20歲至39歲選民支持。

該民調於6月23日至26日晚間進行，成功訪問1074位設籍桃園市的成年民眾，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。