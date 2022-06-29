俄烏戰爭已經超過120天。烏克蘭克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物中心27日遭俄軍空襲，造成至少18人死亡；俄方則宣稱，打擊附近烏克蘭軍火庫才造成商場火災，且商場當時沒有營業。前民進黨立委沈富雄表示，現在最麻煩的是烏克蘭總統澤倫斯基。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，澤倫斯基最麻煩，因為他現在赢也不是、輸也不是。因為如果他輸了，自己背後的那一方，臉掛不住，一定受不了；若赢了，對方也受不了，所以他一定要打得不贏不輸，這樣雙方的「老闆」才會滿意。這非常糟糕，但要雙方的「老闆」點頭說不要打了，並不容易。

沈富雄表示，他反對澤倫斯基用「海馬斯」多管火箭去打俄國境內，那事情就會變複雜了，因為現在是一方在背後使力、一方真正在打，卻都是烏克蘭境內。因此，澤倫斯基應該公開宣布，烏克蘭境內不許打，要打到外面去打，澤倫斯基也要下定決心，想辦法說不打了。

前立委郭正亮忍不住說，問題是停火，俄羅斯不撤軍，烏克蘭要怎麼辦？沈富雄則認為，澤倫斯基要表態，同時要呼籲美、俄兩邊要平等，美國這邊也要停止一些讓俄國受不了的制裁方式。