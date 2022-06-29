由於通貨膨脹飆高，美國消費者信心下跌至一年多來最低點，澆熄投資人的樂觀情緒，並助長對經濟恐陷衰退的憂慮，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數跌近500點，那斯達克指數狂挫2.98%。
道瓊工業指數重挫491.27點或1.56%，以30946.99點作收。
標準普爾指數大跌78.56點或2.01%，收在3821.55點。
那斯達克指數狂跌343.01點或2.98%，收11181.54點。
費城半導體指數猛挫71.402點或2.63%，收2642.073點。（譯者：陳政一）1110629
由於通貨膨脹飆高，美國消費者信心下跌至一年多來最低點，澆熄投資人的樂觀情緒，並助長對經濟恐陷衰退的憂慮，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數跌近500點，那斯達克指數狂挫2.98%。
道瓊工業指數重挫491.27點或1.56%，以30946.99點作收。
標準普爾指數大跌78.56點或2.01%，收在3821.55點。
那斯達克指數狂跌343.01點或2.98%，收11181.54點。
費城半導體指數猛挫71.402點或2.63%，收2642.073點。（譯者：陳政一）1110629
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