尹馨演技實力精湛，近來更積極轉戰幕後，據了解她也是伊藤潤二概念影集《聰明鎮》前期製作人之一，負責對外籌資洽談，但早在半年前她就退出劇組工作，前陣子劇組開拍也不見她身影，僅象徵性掛名監製。時報周刊CTWANT日前目擊她結束拍攝工作後，獨自驅車前往餐廳，同桌的還有她的前男友、影一製作所總經理張承中，兩人目前關係不明。

工作中的尹馨，皮膚體態看來都保養得很好。（圖／本刊攝影組）

結束拍攝的尹馨換回自己的服裝，開車離開剝皮寮前往下個約會據點。（圖／本刊攝影組）

尹馨日前以電影《童話．世界》入圍台北電影獎最佳女配角，六月9日下午尹馨，在眾多工作人員的陪同下在台北市的剝皮寮附近取景拍照，直到晚間6點半結束拍攝工作後，她換上藍洋裝私服獨自驅車離開，前往餐廳吃飯。

張承中獨自前往位於中山區的某間餐廳與尹馨碰頭。（圖／本刊攝影組）

與尹馨並肩而坐的張承中，專心聆聽友人說話。（圖／本刊攝影組）

晚間7點出頭，她駕車抵達中山區1919藝文中心的餐廳，過沒多久張承中竟然也獨自現身一同餐與聚餐，餐桌上除了他們兩人之外，還有一對中年男女友人同桌，邊吃邊聊氣氛相當和諧。尹馨、張承中雖坐隔壁，但大多時候都是分別以手撐著下巴，專注聆聽同桌男性說話，比起友人間開心用餐聚會，餐桌上的氣氛更像是商討合作事情。

尹馨撐著下巴，表情十分專注，似乎在思考什麼事情。（圖／本刊攝影組）

一行人用餐到餐廳即將打烊才離去，離開前又在門口聊了一會兒。（圖／本刊攝影組）

一行四人邊吃邊聊直到晚間10點，接近餐廳打烊時間才走出餐廳，結束聚會後，尹馨一樣是獨自駕車離開，而張承中不知是否因有喝酒，並非自己駕車，而是在旁等待代駕人員來幫忙開車才搭車離去，同桌的男女則是一同步行離開園區。

尹馨與張承中交往2年，分手後多次被拍到同桌吃飯及溫馨接送，正當外界以為這對金童玉女復合的同時，他們卻又雙雙否認，僅稱有工作機會在洽談，如今尹馨轉戰幕後，兩人又再被捕捉到同框。關於跟阿中目前的關係，尹馨僅透過經紀人回應：「我就是跟幾個朋友吃吃飯，很平常的聚餐，很日常的生活。」

至於退出《聰明鎮》劇組一事，尹馨透過經紀人表示：「我確實不在《聰明鎮》劇組裡面，文化部日前已經在調查，我不適合在這個時候發表任何意見。」

尹馨在友人護送下開車離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

張承中在一旁等待代駕人員來幫忙開車才搭車離去。（圖／本刊攝影組）

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