楊祐寧在2020年與老婆Melinda結婚，同年12月升格當爸，迎來可愛的女兒，他對老婆及女兒疼愛有加。近日一家三口一同出遊，楊祐寧在IG分享了不少照片，看得出來心情相當不錯，不過其中一條限時動態中，楊祐寧坐在駕駛座，疑似邊開車邊用手拿手機錄影，這個行為引發網友討論，擔心他這樣是危險駕駛。

楊祐寧在限時動態中先是拍到自己的臉，之後把鏡頭移往坐在副駕駛座睡著的老婆，笑說「在夢裡吃了什麼嗎」，本來是夫妻間逗趣的互動，但楊祐寧疑似邊開車邊錄影的危險行為卻引來爭議，有網友在Dcard發文，詢問邊開車邊用手機是否違法，並說：「是我太小題大作還是大家逐漸默許這個行為了？」其他網友則回應「真的不要害別人出事耶」。

一家人開心出去玩，楊祐寧被網友抓包疑似邊開車邊用手機，引發熱議。（圖／翻攝自楊祐寧IG）

現今社會3C產品日益普及，駕駛人邊開車邊使用手機的狀況也越來越多，根據道路交通管理處罰條例第31-1條，楊祐寧的行為屬於汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話，能處新台幣三千元罰鍰。

開車時用3C產品違反交通規則。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

更多 CTWANT 報導