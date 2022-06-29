荷蘭內閣本周將公佈建造兩座新核電機組的計畫，值此台電調漲電價之際，這消息也引發台灣PTT網友熱議。其中不少人酸言酸語，有人諷刺「荷蘭是落後國家，因為民進黨已經用愛發電了」、「荷蘭祖國，居然不喜歡民主的電」，還有人嘆「世界怎跟得上台灣」！

荷蘭內閣本周將公佈建造兩座新核電機組的計畫，根據能源部長羅伯·傑頓（Rob Jetten）稱，這些核電機組是「所有可持續技術的良好維持」。

根據荷蘭時報報導(Nl Times)，荷蘭下議院（Tweede Kamer）達成大多數共識，敦促能源部進一步制定開發核電機組的計畫，並為初步開發撥款50億歐元。能源部長傑頓強調，「我們完全支持，並且積極開發風能、太陽能等各種可永續能源。但是，我們的能源組合中，仍需要無二氧化碳的穩定能源，也就是核能。」

台灣PTT網友對此新聞的反應熱烈，有反諷「荷蘭是落後國家，因為民進黨已經用愛發電了」、「民進黨神主牌連時空背景不同都動不了」、「世界怎跟得上台灣」、「荷蘭祖國，居然不喜歡民主的電」、「反核是工作、用電是生活」。也有人提到，「不缺電怎漲價？傻！」「我就問，核電可以騙票嗎？」更有人痛批，「塔綠班真的在滅台」、「台灣真的要被這些人完玩了！」