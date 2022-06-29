本土疫情略為趨緩，但Omicorn亞型變異株BA.4和BA.5預估8月將在國內社區掀起一波流行，到底該不該打第四劑？中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉透露，建議2類人去打，分別是高危險族群，另一種就是在今年冬天前還沒有被感染過的人。

何美鄉昨深夜在臉書發文表示，一些台灣人伸長脖子等待莫德納次世代疫苗的臨床效果，如今結果出來了，次世代疫苗是以25μg原始武漢株疫苗＋25μg BA.1的mRNA所做的疫苗，相對於原始武漢株疫苗的第三劑是50μgmRNA。

何美鄉提醒，莫德納次世代疫苗仍是針對BA.1所做的疫苗，不是BA.4或BA.5，因為科學法規界就是沒辦法更快。而次世代疫苗，所產生對BA.5的中和抗體與原始疫苗比，無論接種者是否有被感染過，都不到2倍。

何美鄉說，研究結果再次顯示出「綜合免疫」的優勢，感染過的人打疫苗，所產生對BA.5的中和抗體是未感染過的人的3倍。

至於第四劑到底該不該打？何美鄉建議2種人去打，首先就是高危險族群，另一種就是在今年冬天前還沒有被感染過的人，最好在冬天前去打第四劑。此外，今年打流感疫苗也很重要，因為台灣已經2年沒有流行流感了，每年冬季流行有助於維持免疫力。

目前符合第4劑資格的對象，分別是65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下等；也自6月起陸續開放第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構及社福照護系統相關工作人員施打。