軌道經濟發威，在台北市、新北市、台中及高雄四都的捷運開發陸續完成，邁向捷運聯開案的時代，政府公部門也積極向建商招手，據仲量聯行最新統計，2022年軌道經濟相關的政府招商案，總投資金額估計將有2,400億元，佔政府及公部門全年招商目標2,667億元的近九成，也可望是歷年最大量。

仲量聯行董事總經理趙正義今天表示，跟著軌道經濟走，儼然已成為未來建商開發土地原料的主流方向，在後疫情時代，股市、匯市頻頻波動，但地點好、擁有一定租金報酬率的商用不動產投資，仍為資金的最佳避風港之一，同時在市區土地稀缺、全台捷運系統紛紛建置告一段落下，軌道經濟沿線的車站開發案，將備受矚目。

仲量聯行今天公布最新統計顯示，政府公部門預計在2022年的招商案，包括：捷運聯開案、公辦都更、BOT及地上權等三大類別，估計將吸引民間投資金額達2,667億元、約22筆招商案。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，在都市區市中心土地稀缺，全台五都同步朝向捷運TOD開發之下，政府重大開發案，尤其受到矚目，今年三大類別政府公部門招商或招標案，預計可吸引民間投資金額就接近2,700億元。

趙正義表示，未來，經濟市場不確定性仍高，政府重大開發案相對受市場注目。2022年台灣會是軌道經濟起飛年，北中南TOD建設遍地開花，包括：台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案，由冠德建設、藍天電腦、華泰投資公司組成的合作聯盟得標，投資金額逾300億元。

另外，還有新北市環狀線捷運十四張站，預計投資額高達520億元，至少會有兩個「美河市」的開發規模；高雄橘線衛武營案，預計投資額180億元，已公告招商，TOD相關的開發案就佔全台重大開發逾9成，接近2,400億元，佔全年招商金額的近九成。

趙正義表示，未來民眾住家和辦公室距離縮減，以方便的大眾運輸生活圈帶動區域經濟發展，「到站就到家」、「到站就到辦公室」，促進低碳生活，更符合永續發展的國際趨勢。