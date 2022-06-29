在ESG潮浪來襲，不少辦公大樓紛紛升級、改裝，以符合LEED、WELL等認證，再加上供給稀缺，台北市A辦大樓租金行情，漲聲不斷，專家預期，2022年底將有機會挑戰每坪月租3,000元大關，首度突破22年前2000年的2,971元歷史新高「天花板」。

仲量聯行副總經理劉建宇今(28)日表示，2022年第二季台北A辦平均月租為每坪2,953元，相較去年同期攀升4.4個百分點，因供給有限空置率維持2%，預期今年底，將朝向每坪月租3,000元大關挺進，漲聲hold不住！

劉建宇表示，第二季適逢疫情高峰，房東開始改裝辦公室以符合LEED、WELL等認證，以增加市場競爭力，雖然辦公室搬遷計畫多稍有推遲，但優質辦公商品需求力度仍強。

根據仲量聯行研究顯示，因剛性自用及擴充需求穩定，台灣的辦公室場空置率為亞洲最低，科技業、製造業經濟表現良好，產業擴張持續對辦公室需求，在疫情衝擊下，辦公室市場韌性居冠亞洲。因市場供給緊縮，市場可出租面積稀缺，新供給亦有限，造成價格緩升，但隨著台北大巨蛋、富邦A25及寶豐隆敦南等大案釋出，我們預估未來五年可新增10萬坪供給，租戶可選擇標的增加，市場預計將持續熱絡。

本季南港及內科市場穩定，南港區維持極低空置率0.8%，東區門戶計畫進行中，大坪數需求、全棟企業總部大樓需求，帶動南港市場租金 ; 內湖區因市場釋出量少，空置率破4%，平均租金為每坪1,200-2,000元。

展望未來，劉建宇表示，未來三年市場穩定，維持2~4%的健康空置率，因應製造業、科技業剛性自用需求，老屋重建帶來的搬遷需求，新供給去化速度可期。由於市場供不應求，疫後就業與消費市場也持續復甦，在剛性需求帶動下，預計租金將於年底突破3,000元，議價空間小，頂辦需求帶領價格走揚。