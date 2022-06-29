芬蘭和瑞典上月申請加入北約，遭成員國土耳其阻攔反對，現在障礙終於清除。三國領袖28日在西班牙馬德里會談3個多小時後簽署備忘錄，土耳其點頭同意讓這兩個北歐國家入北約。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周二在馬德里召開記者會表示:「我很高興宣布，我們達成共識，為芬蘭與瑞典加入北約鋪路。」
芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）周二聲明指出:「拜這場會面之賜，我們外長簽了三邊備忘錄，確認土耳其會在本周馬德里峰會，支持邀請芬蘭、瑞典成為北約會員的提案。」
芬蘭和瑞典上月申請加入北約，遭成員國土耳其阻攔反對，現在障礙終於清除。三國領袖28日在西班牙馬德里會談3個多小時後簽署備忘錄，土耳其點頭同意讓這兩個北歐國家入北約。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周二在馬德里召開記者會表示:「我很高興宣布，我們達成共識，為芬蘭與瑞典加入北約鋪路。」
芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）周二聲明指出:「拜這場會面之賜，我們外長簽了三邊備忘錄，確認土耳其會在本周馬德里峰會，支持邀請芬蘭、瑞典成為北約會員的提案。」
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