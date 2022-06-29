芬蘭、瑞典上月正式申請加入北約組織（NATO）並在本月初參與北約年度「波羅的海行動」（Baltops）聯合海軍演習，正式終結兩國多年軍事不結盟政策。然而受到土耳其百般阻撓，入約進展停滯月餘，終在28日獲得重大突破。北約祕書長史托騰柏格表示，經三方達成協議，土國不再反對芬、瑞入約，北約領袖29日將正式邀請兩國加入這個以美國為首的軍事聯盟。

由於加入北約須獲30成員國全體同意，過去一個月，北約領袖不斷試圖說服土耳其不要否決，直至北約峰會28日在西班牙馬德里召開前數小時，土國總統艾爾段仍放話，稱「土耳其需要的是結果，不是空話」，讓北約領袖一度擔心會議出現尷尬僵局。

不過，史托騰柏格峰會後歡喜宣布：「我們達成了一項協議協議，為芬蘭與瑞典加入北約鋪路。土耳其已與兩國簽署備忘錄，處理土方關切事宜。」他形容這是「歷史性決定」，表示北約領袖將在29日正式邀請芬、瑞入約，兩國可望在數月內成為正式會員國。

土耳其總統辦公室隨後也發表聲明，稱「土耳其在打擊恐怖組織上大有斬獲」，土方已從兩國「獲得它想要的」。

土耳其在芬蘭和瑞典正式提出入約申請後，隨即表示強烈反對，稱芬、瑞窩藏恐怖組織；不僅如此，隨後還加碼要求解除兩國對土國入侵敘利亞後實施的武器禁運，並遣返2016年政變失敗後在兩國獲政治庇護的土耳其人。

對於這項重大突破，美國總統喬拜登和英國首相強森均表示歡迎。拜登在推特恭賀三國達成協議，稱北約邀請芬、瑞入約邁出了關鍵一步，「這將強化我們的聯盟並鞏固我們的集體安全。」

美國一名高級官員透露，拜登在三國談判中起了重要作用，但否認與向土耳其出售出F-16戰機有關。土國2017年執意採購俄製S-400飛彈防空系統和美鬧翻，促使美國會帶頭，將土國踢出F-35隱形戰機專案外。不過上月美國「國防新聞」（Defense News）報導，安卡拉在調停俄烏上扮演重要角色，且出售F-16給土方符合北約與美的安全利益，國會議員因而考慮放行。

此外，拜登將在峰會期間與艾爾段舉行雙邊會談。艾爾段在赴馬德里前，就表示他將與拜登討論土方向俄採購S-400防空系統一事，以及期望在美軍售上取得進展。