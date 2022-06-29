新北市三重區大同南路 一處民宅今日(29)凌晨發生民宅嚴重火警。起火房屋的葉姓屋主為一家四口，其中阿嬤順利逃出，屋主的女兒原先已經逃出，得知父親、愛子仍在3樓，急得衝回火場想救父親與兒子，未料也遭火煙嗆昏，葉女等3人被發現時，葉女緊抱愛子，3人原已失去生命徵象，葉女送醫急救後從鬼門關前搶回一命，因現場為木造建築，加上3樓加蓋無逃生出口，目前消防局正在調查起火原因。

三重區大同南路 一處民宅今日(29)凌晨發生民宅嚴重火警，造成屋主一家4口2死1傷。(民眾提供)

該火警發生在今日凌晨0時13分，事發現場為2樓、3樓的RC建築物，起初發現2樓冒出濃煙，消防人員到場時，現場已全面燃燒，火勢順利再13分鐘內控制，但消防隊員進入火場搜索時，在3樓後方水塔旁找到56歲葉姓屋主、後方臥室28歲屋主女兒葉女及其6歲兒子，當時葉女抱著愛子，3人都吸入濃煙昏，失去生命徵象（OHCA）。

三重區大同南路 一處民宅今日(29)凌晨發生民宅嚴重火警，造成屋主一家4口2死1傷。(民眾提供)

警消立刻將男童送北市馬偕醫院、男童媽媽送市立三重醫院、男童爺爺送北市新光急救。

三重區大同南路 一處民宅今日(29)凌晨發生民宅嚴重火警，造成屋主一家4口2死1傷。(民眾提供)

據悉，3人送醫後皆是嗆傷，沒有燒燙傷，其中27歲男童媽媽葉姓女子搶救後已恢復呼吸心跳，57歲阿公及6歲男童急救無效，宣告不治。

消防人員初步調查，現場燃燒地點為2樓客廳，燃燒面積約15坪，詳細起火原因仍有待釐清。