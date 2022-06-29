台灣恐遭雙颱夾擊！氣象局預報員陳伊秀表示，南海的熱帶擾動最快今、明轉為熱帶性低氣壓，明天或周五增強為颱風。氣象專家吳德榮提醒，南海、菲律賓東方各有熱帶擾動發展，發展成雙颱機率提高，周五起台灣被兩者夾擊，將有4、5天不穩定的天氣，有明顯降雨。

陳伊秀表示，南海熱帶擾動今、明有機會增強成熱帶性低氣壓，不排除周四、周五進一步增強為今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba，泰國提供，指朱槿），其預測路徑會慢慢朝海南島往大陸廣東前進。

最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬下週一(4日20時)兩「熱帶擾動」成颱的機率皆已逐漸提高至70%左右(圖)；其位置分別在廣東海面及台灣東方海面。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有熱帶擾動發展；兩者先後發展成颱的機率逐日提高，下周一（7月4日）兩者皆已提高至70%；其位置分別在廣東海面及台灣東方海面。以兩者間距離，不致有「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天不穩定的天氣。

吳德榮指出，周五至下周二（7月1至5日）台灣在兩個熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，直接侵襲機率雖低，但各地雲量增多，有局部短暫陣雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間有明顯降雨的機率；模式持續調整中，應隨時注意。

至於近日天氣，吳德榮表示，今、明（29、30日）兩天太平洋高壓北抬，東側水氣增多，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35、36度；午後山區及桃園以南局部平地有大雷雨發生的機率，注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。