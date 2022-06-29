經濟部拍板7月起調漲高壓、特高壓、用電大戶電價，用電千度以下住宅、小商家、高中以下學校，以及農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6產業都不調漲。國民黨台北市議員游淑慧昨(28日)在臉書說，說真的，就算你努力節電、沒被漲到電價，但也可能被莫名停到電，這就是現在大家的痛苦。

游淑慧昨在臉書曝光自己六月份的電費帳單，她用了248度、408元，自己也嚇到，以一個人用電來說，也算省。她進一步說，或許有人得意自己用電量少，不會被漲到電價，「但說真的，就算你努力節電、沒被漲到電價，但也可能被莫名停到電。這就是現在大家的痛苦！即便調高電價， 也沒有穩定的供電！」

回顧去年用電趨勢，游淑慧說，七月後自己的用電量就開始飆漲，而且是倍數成長，這也是大家共同的現像，而今年台灣的用電高峰也差不多如此，那請問台電，如果現在6月的備轉容量已經低於10％，我們要怎麼撐過這個夏天？她自己都那麼省電了，應該是模範生，如果還被停電，是要怎麼樣！多付錢、供電還是不穩，到底誰負責？

該篇貼文曝光後引發網友共鳴，不到一天時間已有超過百則留言，有網友表示，「萬物皆漲真的是讓老百姓怎麽過活呢？」「淑慧你應該不常在家」、「電費漲了，就會一直有電嗎？」「只對用電大戶下手看似對民眾影響不大，但是羊毛出在羊身上，到時物價一漲還是一樣受害」。