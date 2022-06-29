電價費率審議會拍板7月起整體電價平均漲8.4％，用電大戶更可能一次飆漲15％，國民黨立委鄭麗文指出，現在漲電價的原因是燃料成本受戰爭影響而上漲，若未來戰爭結束、國際能源價格回穩，是否要因此調降電費才合理！

鄭麗文昨（28）日在臉書表示，雖然本次電價調漲，民生住宅沒有被調到，但產業經營壓力最後恐怕還是會將增加的成本轉嫁到消費者身上，而經濟部並沒有提出任何配套措施，僅稱漲幅沒有馬政府時期多，讓她怒罵「請問，馬總統執政時台電有瀕臨破產嗎？有天天大跳電嗎？馬政府時期大停電0次！」

鄭麗文指出，經濟部已確定2025非核家園會跳票，如今每天的電力資訊都顯示相當吃緊，甚至一度僅差0.2％就進入供電警戒，蔡政府無法保證不缺電、不跳電，還要大漲電價，難道不用為錯誤的能源政策向全民道歉嗎？

鄭麗文說，過去經濟部長王美花稱買到比俄羅斯便宜的天然氣，但現在又改口說電價調漲是因受到戰爭影響，導致燃料成本上升；她認為，若未來戰爭結束，國際能源價格下降回穩，「電價審議委員會是不是也要因此調降電費才合理？」